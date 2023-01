Kaufmännische Direktion der Lebenswelten Steiermark neu besetzt

Barmherzige Brüder holen Grazer Expertin ins Team

Steiermark (OTS) - Mag. Manuela Dank ist die neue Kaufmännische Direktorin der Lebenswelten der Barmherzigen Brüder – Steiermark und der Therapiestation für Drogenkranke WALKABOUT. Ihr Vorgänger, Dipl.-Ing. Dr. Bertram Gangl, wurde bereits letztes Jahr nach Wien abberufen, um die Kaufmännische Leitung der Österreichischen Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder zu übernehmen. Dank ist studierte Sozial- und Wirtschaftswissenschafterin und verfügt über langjährige Erfahrung in kaufmännischen Führungspositionen.



„Mag. Manuela Dank hat beim Hearing überzeugt. Mit ihr haben wir eine sehr erfahrene und kompetente Spezialistin für unsere Kollegiale Führung gewinnen können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, mit ihr gemeinsam die Zukunft unserer Einrichtungen positiv zu gestalten und innovative Entwicklungen weiter voranzutreiben“, betont Gesamtleiter Dir. Mag. Frank Prassl, MBA.



Lebenswelten der Barmherzigen Brüder - Steiermark



In den Lebenswelten der Barmherzigen Brüder – Steiermark werden pflegebedürftige, intellektuell, psychisch und mehrfach beeinträchtigte Menschen an mehreren Standorten von einem multi-professionellen Team begleitet und betreut. Das umfangreiche Angebot beinhaltet Leistungen nach dem Sozial- und Behindertenhilfegesetz.

Therapiestation für Drogenkranke WALKABOUT



WALKABOUT bietet ambulant und stationär ein ganzheitliches therapeutisches Setting an zwei Standorten. Ein multiprofessionelles Team begleitet und betreut Menschen auf ihrem Weg aus der Sucht, entweder in der Ambulanz Mariahilf in Graz oder in der Therapiestation für Drogenkranke in Kainbach bei Graz.

