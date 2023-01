AK NÖ-Wieser: Daseinsvorsorge und kritische Infrastruktur sind nationale Aufgaben

St. Pölten (OTS) - Die Politik hat nach wie vor aus der Pandemie nichts gelernt. Noch immer kommt es zur Unterbrechung von Lieferketten und sogar Engpässen bei wichtigen Gütern – wie aktuell bei den Medikamenten. „Bund und Land müssen endlich dafür sorgen, dass die Daseinsvorsorge und die kritische Infrastruktur nicht von internationalen Lieferketten abhängig sind. Gesundheit, Pflege, kommunale Versorgung, Energie, Wohnen und die Güter des täglichen Bedarfs dürfen nicht der Gier mancher Konzerne überlassen werden. Das sind Aufgaben, die stärker in der nationalen Verantwortung liegen müssen“, fordert AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Bereits in einem Dialog Forum zur Versorgungssicherheit im Rahmen der „3V für Österreichs Zukunft“ hat Markus Wieser 2021 gefordert: „Es ist jetzt die Aufgabe der Politik, die entscheidenden Bereiche für die Versorgungssicherheit der österreichischen Bevölkerung zu definieren und dann auch Anreize zu setzen, damit versorgungsnotwendige Produkte innerhalb der EU, in Österreich,– und mir persönlich am liebsten – in Niederösterreich produziert werden. Das schafft nicht nur Versorgungssicherheit, sondern auch Arbeitsplätze“, so Wieser abschließend.

