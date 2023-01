Oö. Volksblatt: "Patientenwohl" (von Dominik HENNERBICHLER)

Ausgabe vom 4. Jänner 2023

Linz (OTS) - Verfolgt man die Diskussion um die künftige Finanzierung des Gesundheitswesens, kann einem schwindelig werden. Für den interessierten Beobachter ist die Komplexität der unterschiedlichen Zuständigkeiten und Finanzierungen nur schwer zu durchblicken. Wer macht was? Und wer wird es zahlen? Das sind am Ende die zwei entscheidenden Fragen. Die Antwort auf die erste Frage scheint simpel. Wer akute Hilfe braucht, geht zum niedergelassenen Spezialisten (HNO, Allgemeinmediziner, Spitalsambulanz etc.). Ist eine längere Therapie notwendig oder eine intensivere medizinische Betreuung erforderlich, geht man ins Spital. Die Realität ist aber immer öfter eine andere. Patienten mit akutem Behandlungsbedarf sitzen immer öfter in den Krankenhäusern und erhöhen dort den Druck auf das ohnehin schon ausgelastete Personal. Auf der anderen Seite verschwinden – verstärkt von der demografischen Entwicklung – zusehends Fachmediziner im niedergelassenen Bereich.

Die Frage, wer zahlt, bestimmt also am Ende auch, wie sich die Situation in Zukunft entwickelt. Dass die derzeitige Lösung – ein scheinbar wilder Finanzmix aus Kassenbeiträgen und neun unterschiedlichen Ländertöpfen – nicht mehr länger finanzierbar ist, ist augenscheinlich.

Ob das künftige System auf zwei oder drei Säulen fußt und alles aus einer Hand oder doch föderalistisch finanziert werden soll, kann der interessierte Beobachter letztlich kaum bewerten. Hoffentlich gelingt es den Beteiligten, im gemeinsamen Diskurs diesen Knoten zu entwirren – zum Wohle der Patienten.

