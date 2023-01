Einladung zum Presse-Neujahrsempfang: Halbzeitbilanz am NHM Wien

Wien (OTS) - Zur Jahreswende 2022/23 hat sich Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin Dr. Katrin Vohland vorgenommen, Halbzeitbilanz zu ziehen und auf ihre ersten zweieinhalb Jahre am Naturhistorischen Museum Wien zurückzublicken. Vor allem möchte sie auch gemeinsam mit dem wirtschaftlichen Geschäftsführer Mag. Markus Roboch voraus schauen auf die große bauliche und konzeptionelle Weiterentwicklung und Modernisierung des Naturhistorischen Museums Wien in den nächsten Jahren.



Einladung zum Neujahrsempfang für Journalistinnen & Journalisten:

Halbzeitbilanz: Vieles ist geschafft und noch mehr zu tun!



Am Dienstag, dem 17. Jänner 2023, um 10:30 Uhr.



Ort: Naturhistorisches Museum Wien, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

Deck 50



Einlass: ab 10:00 Uhr

Beginn: 10:30 Uhr



Es sprechen:

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des NHM Wien

Mag. Markus Roboch, wirtschaftlicher Geschäftsführer des NHM Wien

sowie die Kutaror:innen zu den konkreten Projektvorhaben im Jahr 2023: Univ. Prof. Dr. Mathias Harzhauser, DDr. Martin Krenn, Dr. Vera Hammer, Dr. Andreas Hantschk, Eduard Winter und Mag. Heimo Rainer.



Mitten in der Pandemie angetreten, hatte sich die neue Geschäftsführung viel vorgenommen, von der Erhöhung der Sichtbarkeit der Forschung, der digitalen Transformation bis hin zur Ökologisierung des Gebäudes. In der Pressekonferenz wird Bilanz gezogen und insbesondere auch darauf eingegangen, welch spannende Entwicklungsmöglichkeiten für die Besucherinnen und Besucher, die Sammlungen und Forschung im Rahmen einer großen und partizipativ angelegten baulichen Machbarkeitsstudie 2022 herausgearbeitet wurden. Das betrifft Maßnahmen zur Barrierefreiheit ebenso wie die sichere Aufbewahrung der Sammlungen, die zugleich Forschungsinfrastrukturen sind. Das NHM ist zudem stark im Bereich Open Science sichtbar und aktiv – sowohl in Österreich als auch im europäischen Raum.



Konkrete, auch für die Besucherinnen und Besucher sichtbare und erlebbare Veränderungen, werden vor allem die zoologischen Schausammlungen betreffen, die überarbeitet und renoviert werden sollen. Die botanische Sammlung soll in Zukunft sichtbar und ein „Kinder-Eiszeitsaal“ mit hoher Aufenthaltsqualität umgesetzt werden.



Darüber hinaus werden weitere bauliche Maßnahmen ergriffen, um den CO2-Fußabdruck zu senken und die Sicherheit zu erhöhen.



Dank der überaus positiven Unterstützung des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) können die großen und notwendigen Maßnahmen begonnen werden.



Die Geschäftsführung freut sich des Weiteren, die ambitionierten Ausstellungsvorhaben 2023 für das NHM und den Narrenturm zu präsentieren und weitere neue Initiativen des Hauses vorstellen zu können.



Im Anschluss an die Pressekonferenz wird ein Rundgang im 1. Stock mit einem Blick hinter die Kulissen im 2. Stock angeboten, um Ihnen neue Sichtachsen auf die Evolution und die spannende Weiterentwicklung unseres Hauses zu geben.





Mit der Bitte um Anmeldung zur Pressekonferenz unter: presse@nhm-wien.ac.at



Pressematerial

Pressekonferenz: Halbzeitbilanz am Naturhistorischen Museum Wien

Datum: 17.01.2023, 10:30 - 12:00 Uhr

Ort: Naturhistorisches Museum (NHM), Maria-Theresien-Platz

1010 Wien, Österreich

Url: https://www.nhm-wien.ac.at/presse/pressemitteilungen2023/halbzeitbilanz

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Irina Kubadinow

Leitung Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin

Tel.: + 43 (1) 521 77 - 410

irina.kubadinow @ nhm-wien.ac.at



Mag. Magdalena Reuss

Stv. Leitung Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressereferentin

Tel.: + 43 (1) 521 77 - 626

magdalena.reuss @ nhm-wien.ac.at