Exklusiver Topper Pepaminto gewinnt CES® 2023 Innovation Award

Münster, Deutschland (ots/PRNewswire) - Matratzenauflage speziell entwickelt für die Apple Watch®[1]

Frieren, frösteln, schwitzen – das nächtliche Wärmeempfinden ist bei jedem Menschen anders. Das deutsche Start-up Variowell Development befragte 3.300 Konsumenten in 5 Ländern weltweit. Über 50% der Befragten bestätigten, dass es Ihnen oder Ihrem Partner/in oft nachts zu warm ist und dieses Problem betrifft Frauen und Männern gleichermaßen. Interessant: über 30% derjenigen strecken dann zur Abkühlung einen Fuß aus der Decke heraus oder drehen die Klimaanlage hoch.

Fest steht: Körpertemperatur, Puls und Durchblutung ändern sich regelmäßig im Laufe der Nacht. Im Schlaf zu schwitzen und gleichzeitig an den Füßen zu frieren, ist daher keine Seltenheit. Hier setzt der Topper der Variowell Development GmbH an. „Mit Pepaminto ist es gelungen, unterschiedliche Wärmeeinstellungen in einer Matratze durch Veränderung des Wärmedurchflusses im Schaum nachts einfach umzusetzen", erklärt Variowell-Gründer Tobias Kirchhoff.

Das Prinzip hinter der soeben mit dem CES® 2023 Innovation Award ausgezeichneten Technologie ist die Kombination aus wärmenden dünnen Streifen und natürlich kühlenden Grafitbändern. Das Kühleffekt wurde im firmeneigenen Schlaflabor getestet und durch das renommierte Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology – kurz Empa – unabhängig überprüft. Zusammen mit den wärmenden Streifen kann der Wärmedurchfluss und damit die Temperatur in der Fuß- oder Lordosenbereich sanft angepasst werden und das auch während der Nacht. Damit das Schlaferlebnis verbessert wird, bedient sich Variowell den Fähigkeiten der beliebten Apple Watch. „Testnutzer waren überrascht, wie einfach sich der Topper auf das Wärmeempfinden der Nutzer einstellen ließ", so Kirchhoff weiter. Sämtliche Einstellungen werden mit der Digital Crown der Apple Watch® geändert. Der Topper erkennt dabei automatisch, wenn eine Person schläft. Der Topper wird an ein handelsübliches USB-C Ladegerät angeschlossen, da nur wenig Energie benötigt wird.

Die Sensoren der Apple Watch werden ebenfalls integriert „Unsere sich stetig ändernde Körpertemperatur wirkt sich im Schlaf auf unser Wärmeempfinden und damit auf das Schlaferlebnis aus", so der CEO weiter. Pepaminto misst dies über die Herzfrequenz und passt die Temperatur entsprechend an. Dabei werden die verschiedenen Körperzonen – wie bspw. Fuß- und Lordosen-Bereich - automatisch berücksichtigt. Und fast nebenbei werden ebenfalls wichtige Daten über die Luftqualität im Schlafraum erhoben und der Nutzer gewarnt sollten hier ungewöhnliche Werte gemessen werden. Damit ist der Topper eine gelungene Symbiose von „Smart Health" und „Smart Home". Kooperiert bei der Entwicklung hat Variowell Development dabei mit BOSCH Global Software Technologies, die vom Stateof-the-art Produktkonzept von Pepaminto schnell überzeugt waren.

Der Topper „made in Germany" wird vom 5. bis 8. Januar auf der einflussreichen Technologieveranstaltung CES® in Las Vegas, USA, vorgestellt. Im Bereich Digital Health wurde Pepaminto soeben als innovative Technologie prämiert. Die CES Innovation Awards, die von der Consumer Technology Association (CTA)® vergeben werden, sind ein jährlich stattfindender Wettbewerb, der herausragendes Design und Technik in 28 Produktkategorien aus dem Bereich der Verbrauchertechnologie auszeichnet. Die eingereichten Produkte werden dabei durch eine hochkarätige Jury aus Branchenexperten, darunter Medienvertreter, Designer, Ingenieure und andere, auf Grundlage von Innovation, Technik und Funktionalität sowie Ästhetik und Design bewertet. Nach dem Launch auf der CES® wird Pepaminto zunächst in zwei Testmärkten, in Großbritannien und in der Schweiz, eingeführt. Die Einführung in weiteren Märkten ist geplant.

Webseite des Produktes: www.pepaminto.com

Hinweis für Journalistinnen und Journalisten: Die Variowell Development GmbH präsentiert Pepaminto im Rahmen einer Pressekonferenz am Donnerstag, dem 05. Januar, von 12-12:30 Uhr PST im Venetian Lido Room 3105. Dort werden der Schlafforscher Roy Rayman (Sleepczar) und Digent Shah, Vice President Software and Digital Solutions bei BOSCH Global Software Technologies ebenfalls vortragen. Für anschließende Interviews und Fragen steht das Team im Anschluss gerne zur Verfügung.

Über Variowell Development GmbH Das deutsche Startup Variowell entwickelt und vermarktet intelligente Technologien für die Matratzenindustrie. Renommierte Matratzenhersteller in den USA, Asien und Europa arbeiten mit Variowell zusammen. Tobias Kirchhoff, Gründer und CEO von Variowell Development ist Mitglied und Co-Vorsitzender von verschiedenen sleeptech-Gruppen in den USA und Asien.

Variowell ist Eigentümer der Kikoo-Technologie für natürliche natürlichen Kühlung (www.kikoo.com) und der Swayy Technologie für perfektes thermisches Wohlbefinden während des Schlafs (www,Swayy.tech).

[1] Apple Watch ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1975474/Pepaminto_Brand_video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1975466/Pepaminto_Simply_a_better_sleep_experience.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1975467/Pepaminto_Logo.jpg

