ÖAMTC: Starker Rückreiseverkehr nach den Weihnachtsferien

Wien (OTS) - Das letzte Ferienwochenende wird ganz im Zeichen des Rückreiseverkehrs stehen. Einerseits von Osten kommend Richtung Deutschland, andererseits von den Skigebieten in die Ballungszentren. Zusätzlich sollte man laut ÖAMTC Grenzwartezeiten einplanen. Von Ungarn kommend vor der Grenze Nickelsdorf sowie Richtung Deutschland vor den Grenzübergängen Suben, Walserberg und Kufstein.

„Bereits ab Donnerstag werden die Kolonnen von Nickelsdorf über Ost Autobahn (A4), Außenring Schnellstraße (S1) und Außenring Autobahn (A21) zur West Autobahn (A1) und weiter auf der Innkreis Autobahn (A8) Richtung Suben rollen“, befürchtet ÖAMTC-Experte Marc Römer. „Ein Unfall oder ein defektes Fahrzeug können schnell zu langen Verzögerungen führen“, so Römer.

Der Skifahrer:innenverkehr wird vor allem in Vorarlberg und Tirol (Rheintal Autobahn (A14), Montafoner Straße (L188), Inntal Autobahn (A12) und Fernpassstraße (B179) sowie sämtliche Seitentäler des Inntals) aber auch in Salzburg und der Steiermark (Ennstalstraße (B20) bemerkbar sein.

Besuchermagnet wird laut ÖAMTC auch der letzte Bewerb der Vierschanzentournee der Skispringer in Bischofshofen am 6. Jänner sein. So wird es zusätzlich zum Reiseverkehr sowohl auf der Tauern Autobahn (A10) im Bereich Knoten Pongau als auch auf der Pinzgauer Straße (B311) zu Staus kommen.

