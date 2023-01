ARBÖ: Ende der Weihnachtsferien und Vier-Schanzen-Tournee bringt Staus und -Verzögerungen

Wien (OTS) - Das Verkehrsgeschehen am kommenden Wochenende wird auf den Straßen in Österreich laut ARBÖ im Wesentlichen durch zwei „Abschiede“ geprägt. Der erste „Abschied“ ergibt sich aus dem Ende der Herbstferien. Die Skispringen auf der Berg-Isel-Schanze und der Paul-Außerleitner-Schanze sind der „Abschied“ von der 4-Schanzen-Tournee 2022/2023.

Am kommenden Wochenende gehen die Weihnachtsferien nicht nur in allen 9 österreichischen Bundesländern, sondern unter anderem auch in 8 deutschen Bundesländern, in fast allen Kantonen der Schweiz, der Slowakei und Slowenien sowie Ungarn zu Ende. Eine Rückreisewelle mit Staus und Verzögerungen auf den Transitrouten sowohl im Osten als auch im Süden und Westen wird nicht ausbleiben. Im Westen werden vor allem der Samstag und auch der Sonntag ab den Nachmittagsstunden zu Stautagen. Nach Einschätzung der ARBÖ-Verkehrsexperten müssen Autofahrer unter anderem auf den folgenden Strecken zum Teil wesentlich mehr Zeit einplanen:

Brennerautobahn (A13), vor der Mautstelle Schönberg und im Großraum Innsbruck

Eibergstraße (B173), im gesamten Verlauf

Fernpass-Straße (B179), im gesamten Verlauf mit der Gefahr von Blockabfertigung vor dem Lermoosertunnel und Grenztunnel Vils/Füssen

Inntalautobahn (A12), vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden

Tauernautobahn (A10), zwischen Knoten Pongau und Golling sowie vor Salzburg

Zillertal Bundesstraße (B169), im gesamten Verlauf mit der Gefahr von Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel

Im Osten und rund um die Landeshauptstädte wird ab dem späteren Nachmittag bis in den Abend hinein einiges an Geduld gefragt sein. Die klassischen Staustrecken, laut Erfahrung der ARBÖ-Verkehrsexperten, rund um Wien sind die Ostautobahn (A4), ab Schwechat, die Südautobahn (A2) ab Knoten Guntramsdorf, die Südosttangente (A23), vor allem im Bereich Altmannsdorfer Ast, die Westautobahn (A1) ab dem Knoten Steinhäusl sowie die Stadteinfahrten wie Altmannsdorfer Straße, Triester Straße oder Westeinfahrt. Rund um Graz wird es auf der Südautobahn (A2) und Pyhrnautobahn (A9) langsam vorangehen. Ein ähnliches Bild wird sich auf der Mühlkreisautobahn (A7) und Westautobahn (A1) bieten. Bei der Einreise nach Österreich scheinen lange Wartezeiten auf der ungarischen M1 vor der Grenze Nickelsdorf/Hegyeshalom mehr als wahrscheinlich.

„Wir raten Autofahrern den Samstag ebenso wie den Sonntagnachmittag als Rückreisetag so weit als möglich zu meiden. Falls das nicht geht, überlegen Sie Alternativrouten und bereiten Sie sich auf mögliche Staus mit einem vollem Tank, leichtem Proviant und alkoholfreien Getränken sowie Spielsachen oder anderen Ablenkungsmöglichkeiten für Mitfahrende vor“, rät ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Zwtl.: Ski-Springen in Innsbruck und Bischofshofen sorgen für Publikumsandrang

Am morgigen Mittwoch, den 04.01.2023, gastiert der Tross der Vierschanzen-Tournee in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Ab 13.30 Uhr gehen der Tournee-Führende Halvor Egner Granerud und seine Verfolger auf der Bergisel-Schanze auf Weitenjagd. Bis zu 28.000 Fans vornehmlich aus Österreich und Deutschland werden sich die „Weitenjagd“ live vor Ort ansehen. Die Verkehrsexperten des ARBÖ erwarten vor allem auf der Inntalautobahn (A12) vor den Ausfahrten Innsbruck-Mitte, Innsbruck-Ost und Innsbruck-West ebenso wie auf der Brenner Bundesstraße (B182) Stau. Die Brenner Bundesstraße wird vermutlich am Wettbewerbstag ab 9 Uhr gesperrt und kann einseitig als Parkplatz genutzt werden

Zwei Tage später, am 06.01 zu „den Heiligen drei Königen“ findet die Tournee auf Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen ihr Ende. Auch hier werden bis zu 26.000 Fans den DSV-Springen rund um Karl-Geiger und die ÖSV-Adler rund um Stefan Kraft anfeuern. Zuschauer und Besucher des Pongaus müssen trotz hervorragendem Verkehrskonzept vor allem auf der Pinzgauer Straße (B311) und im Gemeindegebiet von Bischofshofen sowie vor der Autobahnabfahrt Bischofshofen auf der Tauernautobahn (A10) mit Staus rechnen.

