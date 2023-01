ORF überträgt Trauerfeier für früheren Papst Benedikt XVI. live

Sondersendung „Benedikt XVI. – Ende einer Pilgerschaft“ am 5. Jänner ab 8.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Als „einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn“ ist er angetreten und nach acht Jahren vom Papstamt wieder zurückgetreten:

Benedikt XVI., der erste deutsche Papst seit fast 500 Jahren, hat Kirchengeschichte geschrieben. Von 2005 bis 2013 war er das Oberhaupt der katholischen Kirche und damit der größten organisierten Glaubensgemeinschaft weltweit.

Am Donnerstag, dem 5. Jänner 2023, wird sein Nachfolger, Papst Franziskus, um 9.30 Uhr einen Trauergottesdienst auf dem Petersplatz für den am 31. Dezember 2022 im Alter von 95 Jahren verstorbenen emeritierten Papst feiern. Zehntausende Besucherinnen und Besucher werden in Rom erwartet. Anschließend soll Benedikt XVI. in der Krypta des Petersdoms beigesetzt werden – in jenem Grab, in dem einst die Überreste Johannes Pauls II. lagen, bis sie nach dessen Heiligsprechung an einen anderen Ort in der Basilika gebracht wurden.

ORF 2 berichtet am Donnerstag im Rahmen einer „ZIB Spezial“ ab 8.30 Uhr, bringt Analysen, Hintergrundberichte und Schaltgespräche zu den ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten nach Rom und Berlin. Ab 9.10 Uhr überträgt ORF 2 dann live den Trauergottesdienst aus Rom. Zu Gast im Studio bei Susanne Höggerl und Sandra Szabo sind der katholische Theologe Paul Zulehner und der Journalist und Autor Heinz Nußbaumer, der auch von persönlichen Begegnungen mit Joseph Ratzinger berichten kann. Um 12.00 Uhr folgt die „kreuz und quer“-Dokumentation „Die Geheimnisse des Petersdoms“ von Stanislas Kraland.

Im Rahmen des ORF.at-Netzwerks – von news.ORF.at bis religion.ORF.at – und via ORF TELETEXT wird umfassend über die Trauerfeierlichkeiten für den emeritierten Papst Benedikt XVI. berichtet und in ausführlichen Storys an seine Rolle als Pontifex Maximus erinnert. Auf der ORF-TVthek sind Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote der TV-Berichterstattung geplant. Der Live-Stream des Trauergottesdienstes wird auch über news.ORF.at verfügbar sein.

