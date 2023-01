Swarovski Kristallwelten ziehen positive Jahresbilanz

400.000 Gäste im Jahr 2022 im „Riesen“ in Wattens/Tirol. Nahmärkte legen weiter zu. Rückkehrpotential sieht man 2023 bei Gästen aus USA, arabischen Ländern, Lateinamerika und Indien.

Wattens (OTS) - Über 400.000 Gäste besuchten im Jahr 2022 die Swarovski Kristallwelten in Wattens/Tirol. Zu den Highlights zählten die Eröffnung der neuen Wunderkammer von Lichtkünstler James Turrell, das letztmalig stattfindende Kammermusikfestival „Musik im Riesen“ sowie das beliebte Sommerprogramm in Kooperation mit Circus-Theater Roncalli. Im Besuchermix legten die Nahmärkte weiter zu, Hauptherkunftsmärkte waren Österreich, Deutschland und Italien. Nach dem pandemiebedingten Rückgang internationaler Reiseströme in den letzten Jahren sieht man 2023 vor allem bei Besuchern aus den USA, den arabischen Ländern, Lateinamerika und Indien das größte Rückkehrpotential.

Isser: „Ergebnisse 2022 entsprechen unseren Erwartungen“

Stefan Isser, Geschäftsführer der D. Swarovski Tourism Services GmbH, zieht Bilanz über das Jahr 2022 in den Swarovski Kristallwelten: Mit über 400.000 Gästen im Jahr 2022 entsprechen die Ergebnisse unseren Erwartungen. Während Gäste aus den Fernmärkten 2022 nur langsam wieder zurückkehrten, war der DACH-Raum im vergangenen Jahr der wichtigste Markt für uns. Im Juni 2022 zählten die Swarovski Kristallwelten die 16-millionsten Besucher*innen seit der Eröffnung im Jahr 1995. Bei den Jubiläumsgästen handelte es sich um eine Familie aus Bayern.

500.000 Gäste als Ziel für 2023

Dem neuen Jahr blicken wir mit Zuversicht entgegen, setzen die Erwartungen jedoch möglichst realistisch. Ziel ist eine kontinuierliche Erhöhung der Besucherzahlen. Wir rechnen damit, dass sich die allgemeine Erholung 2023 fortsetzt und erwarten 500.000 Gäste im heurigen Jahr.

