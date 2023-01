Favoriten: Damen-Ensemble wünscht „Prosit Neujahr“

„Neujahrskonzert“ im Waldmüller-Zentrum am 8.1.: 0660/46 46 614

Wien (OTS) - Auf musikalische Weise entbieten die charmanten Mitglieder der Damen-Kapelle „Wiener Hofburg“ am Sonntag, 8. Jänner, den Gästen im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) den herzlichen Gruß „Prosit Neujahr“. Um 16.00 Uhr geht das heurige „Favoritner Neujahrskonzert“ los. Geleitet wird das im Inland und Ausland beliebte Ensemble „Wiener Hofburg“ von der virtuosen Geigerin Gabriele Fussgänger-Karlinger. An dem kurzweiligen Musik-Nachmittag tritt auch ein prominenter Künstler auf, dessen Name bis Sonntag ein Geheimnis ist. Die „Wiener Hofburg“-Musikerinnen setzen die lange Tradition der Salon-Orchester fort. Mit beschwingten Werken von Strauß und anderen Tondichtern sorgen die Instrumentalistinnen für einen guten Start ins Jahr 2023. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro („Musikbeitrag“). Mehr Informationen und Anmeldungen: Telefon 0660/46 46 614 (Verein „Kultur 10“).

Die Besucher*innen der Veranstaltungen im „Waldmüller-Zentrum“ sollen die geltenden Corona-Richtlinien beachten. Das Programm im Frühjahr 2023 verspricht gute Unterhaltung für (fast) jeden Geschmack. Von einem Frühschoppen, einer CD-Präsentation sowie einer Hommage an den Texter Erich Meder bis zu Gastspielen der Combo „Die Kaiser mit Chris Kaye“ und der Akkordeon-Gruppe „Da Capo“ reichen die künftigen Aktivitäten. Auskünfte erteilt die ehrenamtliche Event-Koordinatorin, Roswitha Jarolim, gerne per E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

