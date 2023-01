Das sonnige Paradies für Langläufer lockt

In Ramsau am Dachstein herrschen tolle Bedingungen für nordische Skisportler / Loipennetz wurde heuer erweitert / Betrieb am Dachsteingletscher bis zum 15. Jänner verlängert

Ramsau/Schladming (OTS) - Neben den alpinen Skisportlern lockt die österreichische Region Schladming-Dachstein aktuell auch viele Langlauf-Fans mit guten Bedingungen in die Steiermark. Am Dachsteingletscher - auf 2.700 Meter Höhe inmitten einer unvergleichlichen Bergkulisse - wurde der Betrieb der schneesicheren Loipen bis zum 15. Jänner verlängert. Außerdem bietet der Gletscher weiters beste Bedingungen für Winterwanderer, Tourengeher und Ausflügler. Derzeit stehen im und rund um das bekannte WM-Stadion in der Ramsau an die zehn Kilometer Loipen zur Verfügung. Gemeinsam mit den Loipen am Dachsteingletscher gehört damit Schladming-Dachstein zu den Regionen mit den besten Loipenangebot in Österreich. Alle Infos zu geöffneten Loipen in der Ramsau und der gesamten Region Schladming-Dachstein gibt es online auf www.schladming-dachstein.at/langlaufen >>



