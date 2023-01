Weihnachtskonzert mit René Rumpold im Haus der Barmherzigkeit

Zu Weihnachten erfreute der Sänger René Rumpold Bewohner*innen, Angehörige und Mitarbeiter*innen des Haus der Barmherzigkeit mit stimmungsvollen Liedern.

Wien (OTS) - Alle Jahre wieder macht der Sänger René Rumpold am Heiligen Abend chronisch kranken Menschen im Haus der Barmherzigkeit ein besonderes Geschenk. Denn seit mehr als 30 Jahren besucht er am 24. Dezember die Multiple Sklerose Station Lazarus im Pflegekrankenhaus Seeböckgasse, um dort mit seinem Gesang für weihnachtliche Stimmung zu sorgen. Gemeinsam mit Pianist Axel Ramerseder gab er auch dieses Jahr klassische Weihnachtslieder, besinnliche Zeilen, Fröhliches und Nachdenkliches zum Besten.

Ein Liedernachmittag mit Tradition

Für die Bewohner*innen, ihre Angehörigen und die Mitarbeiter*innen ist dieser Liedernachmittag bereits fester Bestandteil von Weihnachten geworden. Ins Leben gerufen wurde die schöne Tradition von Schauspielerin Elfriede Ott. „Weihnachten ohne die liebenswerten Bewohner*innen der Multiple-Sklerose-Station und deren fabelhaften Pfleger*innen war für meine geliebte Elfriede ‚Evi‘ Ott und mich nicht mehr Weihnachten. Ich versprach ihr weiterzumachen und das tue ich, so lange ich in der Lage bin“, so erklärt René Rumpold sein treues Engagement. Bei dieser Gelegenheit wird Rumpold das selbst komponierte Lied „Doch warum nur einmal im Jahr“ sowie Klassiker wie „Süßer die Glocken nie klingen“ und „Leise rieselt der Schnee“ darbieten und Texte berühmter Menschen neu interpretieren.

Menschen zu Weihnachten eine Freude bereiten

Über dieses außerordentliche Engagement freut sich der Institutsdirektor des Haus der Barmherzigkeit, Christoph Gisinger, besonders: „Weihnachten ist ein Fest mit einer großen Bedeutung für viele Menschen. Aus diesem Grund sind wir dem Künstler René Rumpold für seine gespendete Zeit an diesem speziellen Tag des Jahres sehr dankbar. Denn mit seinem Liedernachmittag schafft er es Jahr für Jahr den Bewohnerinnen und Bewohner und unseren Mitarbeiter*innen, die an diesem Tag im Dienst sind, eine ganz besondere Freude zu bereiten.“

Weihnachten nicht mehr im gewohnten Umfeld und im Kreise der Familie feiern zu können – das trifft auch auf viele Bewohner*innen des Haus der Barmherzigkeit zu. Die hier rund 1.800 tätigen Mitarbeiter*innen und zahlreiche Ehrenamtliche geben auch an den Weihnachtsfeiertagen ihr Bestes, damit die ihnen anvertrauten, pflegebedürftigen und chronisch kranken Menschen die magische Advents- und Weihnachtszeit voller Freude erleben können.

Die „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet schwer pflegebedürftigen Menschen Langzeitbetreuung mit Lebensqualität. In sieben Pflegekrankenhäusern und -heimen in Wien und Niederösterreich betreuen wir laufend rund 1250 geriatrische Bewohner*innen. Wir begleiten darüber hinaus rund 430 Menschen mit komplexen Behinderungen in unseren 13 Wohngemeinschaften, einer Kids-WG, zwei Garconnierenverbünden, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung. Neben bestmöglicher Pflege und medizinischer Versorgung legen wir besonderen Wert auf einen selbstbestimmten und abwechslungsreichen Alltag. www.hb.at

