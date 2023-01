AVISO PK 11. Jänner / Im Schatten des Ukraine-Kriegs: Zehn humanitäre Krisen unter dem Radar der Öffentlichkeit

Online-Mediengespräch: Präsentation des Reports „Breaking the Silence" – Mittwoch, 11. Jänner, um 10 Uhr via ZOOM.

Wien (OTS) - Im Jahr 2022 dominierte der Krieg in der Ukraine die weltweiten Schlagzeilen. Angesichts der hohen Zahlen an Menschen, die ihre Existenzgrundlagen verloren haben, aus der Ukraine flüchten mussten und humanitäre Hilfe benötigen, ist das nur berechtigt. Dazu kommt die Energie- und Klimakrise und auch die COVID-19-Pandemie ist noch nicht vorüber. Doch wo leiden Millionen Menschen, ohne dass die Weltöffentlichkeit es mitbekommt? Auf Basis einer Analyse von mehr als 5,8 Millionen Online-Artikeln weltweit zeigt CARE im Report „Breaking the Silence” jene zehn humanitären Krisen auf, über die kaum berichtet wird.

Im Rahmen des Online-Pressegesprächs präsentiert CARE die Ergebnisse des Reports und diskutiert folgende Fragen: Warum werden viele humanitäre Krisen und Konflikte vergessen? Was geschieht in diesen Ländern? Und was kann und muss getan werden, damit die Not von Millionen Menschen mehr Beachtung findet?

Im Gespräch mit:

Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin CARE Österreich

Claudine Awute, Vize-Präsidentin für Internationale Programme, CARE (zugeschaltet aus Nigeria)

Online-Mediengespräch: Zehn humanitäre Krisen unter dem Radar der Öffentlichkeit

