TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Den Ernst der Lage nicht erkannt", von Karin Leitner

Ausgabe vom Dienstag, 3.Jänner 2023

Innsbruck (OTS) - Wenn schon die mahnenden Worte des Staatsoberhaupts bei der Kanzlerpartei und ihrem Koalitionspartner ungehört verhallen, sollten sie die immer schlechter werdenden Werte aus der Bevölkerung zum Handeln bringen.

Im Oktober wandte sich der Bundespräsident mit einer Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger. Anlass der außertourlichen Rede waren die ÖVP-Korruptionsaffären. Die vergangenen Tage seien von fundamentaler politischer Unruhe geprägt gewesen – „Ich kann und will das nicht mehr hinnehmen“, sagte Alexander Van der Bellen ob der publik gewordenen Zeugenaussagen des früheren Intimus von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Thomas Schmi­d. Er könne verstehen, dass sich viele mit Schaudern von Politik abwenden. „Auch ich sehe, was passiert – und denke mir: Das darf doch alles nicht wahr sein.“ Einen Wasserschaden, der mit Farbtupfern nicht zu beheben sei, ortete Van der Bellen. Eine Generalsanierung, eine Sanierung der Substanz sei nötig. ÖVP-Chef und Kanzler Karl Nehammer reagierte kühl auf den Befund: Er nehme die Worte des Staatsoberhaupts „sehr ernst“, die „echten Probleme der Menschen“ seien aber Teuerung und Inflation.

Weil Nehammer nicht ernst nahm, was von Van der Bellen kam, wiederholte dieser bei der Neujahrsansprache Kritik und Aufforderung: „Die Generalsanierung hat noch immer nicht begonnen.“ Die Österreicherinnen und Österreicher warteten darauf. „Ich auch.“ In der Tat. Korruption ist kein Pipifax, kein lässliches Vergehen. Sie ist ein echtes Problem. Der Eindruck, dass es sich ohnehin Privilegierte mit unlauteren Machenschaften noch mehr richten, ist Gift für eine Gesellschaft. Und er untergräbt das Vertrauen in alle Politiker.

Abgesehen davon ist es ja nicht so, dass die Koalitionäre für die Bewältigung der aus Nehammers Sicht realen Probleme beklatscht werden. Seit Monaten liegen Türkise und Grüne schlechter als alle ihre Vorgänger. Auf nur noch 30 Prozent Zuspruch kommen sie gemeinsam.

Wie schlecht sie beleumundet sind, belegt auch die jetzige Umfrage der Tiroler Tageszeitung. Zwei Drittel der Tirolerinnen und Tiroler sagen, die seit drei Jahren Regierenden seien „mit den großen Herausforderungen“ überfordert. Ebenso viele diagnostizieren Stillstand statt Aktivität. Und mittlerweile sind nur noch 48 Prozent dafür, dass ÖVP und Grüne bis 2024 werken, bereits 43 Prozent möchten, dass vorzeitig gewählt wird. Wenn schon Rücksicht auf Parteifreunde vor Einsicht, dass vieles falsch gelaufen ist, kommt, wenn Van der Bellens Rufe ungehört verhallen: Diese Werte aus der Bevölkerung sollten Nehammer & Co. zum Handeln bewegen. Sonst werden nicht nur die Ergebnisse bei den drei Landtagswahlen 2023, sondern auch jene am nächsten Wahlabend im Bund zu echten Problemen für sie, die sie sehr ernst nehmen müssen.









Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com