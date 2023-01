Oö. Volksblatt: "Hausaufgaben" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 3. Jänner 2023

Linz (OTS) - Es ist nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern ein ganzer Nadelhaufen, der bei der Bebauung der Gründe in Ebelsberg übersehen wurde. Bis zu 10.000 Leute könnten sich dort in wenigen Jahren ansiedeln ... und im Stau stehen. Schon beim Bau der Solarcity wurde die Westbahn als einer der wichtigsten Antworten für die Verkehrsfrage gesehen. Noch immer ist die Westbahn aber nicht viergleisig ausgebaut und es gibt daher kein adäquates Öffi-Angebot, um rasch von südlich der Traun ins Zentrum zu kommen, mittlerweile spricht man von 2032. Die Folge: Es staut schon jetzt täglich. Wenn in Ebelsberg weitere tausende Wohnungen gebaut werden, wird es sicher nicht besser. Und auch die Visionen von Seilbahnen werden den Menschen, die dann im Stau stehen, keine Hilfe sein. Gescheit wäre es hingegen, wenn man die Mobilitätsinfrastruktur den neuen Bewohnern schon beim Einzug zur Verfügung stellt. Nicht nur gescheit, sondern eigentlich würde es sich gehören. Aber offensichtlich haben die Stadtentwickler in der Landeshauptstadt nicht einmal einen Plan dafür. Deshalb wäre es gescheit, vorerst die Notbremse zu ziehen und diese Hausaufgaben zu machen. Denn die schönsten vier Wände können zu einem Gefängnis werden, wenn man nicht (oder eben nur sehr erschwert) wieder rauskommt.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at