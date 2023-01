Süleyman Yenier verstärkt ab 1. Jänner 2023 als Chief Broking Officer die Geschäftsleitung von Funk Austria

Wien (OTS) - Der Risikoberater und Versicherungsmakler Funk holt sich per 1. Jänner 2023 Süleyman Yenier, BSc, der bereits als Leiter der Industriebereiche tätig ist, mit an Bord der Geschäftsleitung.

Süleyman Yenier, BSc hat bereits als Leiter der Industriebereiche bei Funk neue Akzente im Unternehmen gesetzt. Nun wird er per 1. Jänner 2023 als Chief Broking Officer und Mitglied der Geschäftsleitung mit seiner Innovationskraft, Branchenkenntnis und Fachkompetenz diesen Weg weitergehen.

„ Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe. Funk International Austria ist ein inhabergeführter Versicherungsmakler und Risikoberater mit langer Tradition. Gerade dadurch sind wir gut positioniert, unsere Kunden durch den raschen Wandel der Versicherungsmärkte zu begleiten. Aufgrund der engen partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden und den Versicherern werden wir auch in Zukunft wertsteigernde Versicherungslösungen gestalten und die Risiken unserer Kunden individuell und nachhaltig für die Zukunft absichern “, teilt Süleyman Yenier zum Antritt seiner neuen Position mit.

Süleyman Yenier begann nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Wien seine Laufbahn in der Versicherungswirtschaft. Seine Spezialisierung lag von Anfang an in den Bereichen Haftpflicht und Financial Lines. Nach mehreren Stationen bei Funk Austria in den Bereichen Haftpflicht, Rechtsschutz, Cyber ist er seit 1.1.2023 Teil der Geschäftsleitung der Funk International Austria GmbH.

Über Funk

Funk ist der größte inhabergeführte Versicherungsmakler und Risk Consultant im deutschsprachigen Raum und gehört zu den führenden Maklerhäusern in Europa. 1879 in Berlin gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute 1.460 Mitarbeitende an 36 internationalen Standorten. Als Systemhaus für Risikolösungen betreut Funk Unternehmen aller Branchen in Fragen des Versicherungs- und Risikomanagements sowie der Vorsorge. Für sie entwickelt Funk individuelle Konzepte und optimiert die Absicherung aller betrieblichen Risiken – konsequent am Bedarf orientiert.

Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.funk-austria.com



