„Bridging the Gap“ in der Rathausgalerie Steyr

Sechste KOvid21art Ausstellung in der Rathausgalerie Steyr. 32 Künstler:innen zeigen ihre Werke zur Frage: Kann Kunst Spaltungen, Klüfte und Brüche in der Gesellschaft verbinden?

Steyr (OTS) - Ein Thema das den Zeitgeist hochaktuell berührt und sich nun in Kunst reflektiert. Traurigerweise in Europa wie Weltweit, durch Kriege und Sonntag Abends in Steyr...

Impfgegner/Impfbefürworter, Regierungsbefürworter/Regierungsgegner sind unter den Künstler:innen. Eine Ausstellung die die Möglichkeit eines friedlichen Miteinander aufzeigt. Vorbildlich...

Der Bogen der Künstler:innen spannt sich von Bayern über Vorarlberg nach Wien wie über England, Niederlande und dem Iran. Sechs Jury Mitglieder entschieden über die Einreichungen.

Die Kunsthistorikerin und Kuratorin Mag. Marlene Elvira Steinz besprach bei der Eröffnung alle 32 Werke. Für die Stadt Steyr begrüsste die Kulturreferentin Mag. Katrin Auer die gekommenen Gäste. Die Eröffnungsrede ist auf der Projekt Homepage zu sehen

Künstler:innen sind: SUN Silvia, LUPE Petra, RADER Petra, Kunze&Vass, EGGER Martin, PEIL Sebastian, FRÖSCHL Erich, TALIRZ AnneBé, VAZIRI Azadeh, MOSER Markus, KRESSER Stefan, KELLNER Renée, STEINER Monika, MORAN Renate, RAML Johannes, FASCHING Erich, ERBEN Katharina, KORNEK Karoline, HEBRANK Helmut, KRAUSZ Georgina, KREINECKER Evelyn, EDLER Andrea-Rose, ÖHLINGER Christian, GOLDGRUBER Anna, EICHENAUER Claudia, WASSERMANN Martin, MITTENDORFER Martin, BREITENFELLNER Monika, MARITSCH-RAGER Silvia, KERSTINGER Klaus Ludwig, SCHÜTZE-HAIDER Rosemarie, KARACSONYI-BRENNER Dora

Wo: 4400 Steyr, Stadtplatz 27, Mo. Di. Do. 8-16, Mi. Fr. 8-12 Uhr. Dauer: bis 15. Februar 2023.

(Ein "non profit / no budget" Projekt. Freunde und Förderer herzlich Willkommen)

Information und Kontakt: www.kovid21.art

Für die Rathausgalerie Steyr verantwortlich: Johannes Angerbauer

