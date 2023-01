Lotto: Mit Vollgas ins neue Jahr – 5 Millionen Euro im Vierfachjackpot

Doppeljackpot beim Joker – 650.000 Euro warten

Wien (OTS) - Mit einem, wie man so sagt, „fliegenden Start“ ging Lotto „6 aus 45“ ins neue Jahr, und da der Dreifachjackpot am Sonntag nicht geknackt werden konnte, geht es auf vollen Touren weiter. Am Mittwoch geht es also bereits um einen Vierfachjackpot, wobei für den Sechser runde 5 Millionen Euro erwartet werden.

Einem Spielteilnehmer bzw. einer Spielteilnehmerin aus Wien glückte am ersten Tag des Jahres ein Fünfer mit Zusatzzahl, der mehr als 184.500 Euro wert war. Geglückt ist dieser Erfolg mit Hilfe des Computers, denn es war der dritte von 15 Quicktipps, der für den gelungenen Start ins Jahr 2023 gesorgt hat.

Utl.: LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am Sonntag ein Sechser aus. Dadurch kamen die 106 Gewinner eines Fünfers in den Genuss einer höheren Quote, da auf sie die Gewinnsumme aufgeteilt wurde. Jeder von ihnen erhielt mehr als 5.100 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 350.000 Euro.

Utl.: Joker

Beim Joker blieb zum zweiten Mal in Folge ein Gewinn im ersten Rang aus. Wohl gab es einen in Wien gespielten EuroMillionen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl, allerdings war darauf das „Nein“ angekreuzt. Somit geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot mit rund 650.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1. Jänner 2023

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.918.649,43 – 5 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 184.574,00 149 Fünfer zu je EUR 1.351,30 315 Vierer+ZZ zu je EUR 191,70 6.807 Vierer zu je EUR 49,30 8.638 Dreier+ZZ zu je EUR 17,40 115.803 Dreier zu je EUR 5,20 334.314 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 3 24 33 39 40 Zusatzzahl 35

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1. Jänner 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 106 Fünfer zu je EUR 5.144,90 4.416 Vierer zu je EUR 20,90 74.063 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 10 11 24 26 30 38

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 1. Jänner 2023

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 463.072,47 – 650.000 Euro warten 19 mal EUR 8.800,00 123 mal EUR 880,00 1.368 mal EUR 88,00 13.411 mal EUR 8,00 133.301 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 7 3 3 1 2

