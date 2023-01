„Schneller als die Angst“: ORF-Premiere für sechsteilige Krimi-Serie mit Friederike Becht

Ab 12. Jänner in ORF 1

Wien (OTS) - „Schneller als die Angst“ ist Friederike Becht im gleichnamigen sechsteiligen Serien-Event – groß der Ehrgeiz und die kriminalistische Intuition der von ihr gespielten jungen, aufstrebenden Zielfahnderin Sunny Becker bei ihrer Spurensuche nach einem gefährlichen Gefängnisausbrecher: Der brutale Frauenmörder André Haffner konnte auf spektakuläre Weise fliehen. Sunny nimmt die Verfolgung auf – am Donnerstag, dem 12., 19. und 26. Jänner 2023 in ORF 1, wenn um 20.15 und 21.05 Uhr die sechs 45-minütigen Episoden der Mini-Krimi-Reihe jeweils im Doppelpack auf dem Programm stehen. An der Seite von Friederike Becht spielen Felix Klare („Totenfrau“), Thomas Loibl, Christoph Letkowski, Andreas Döhler, Lisa Hrdina, Oleg Tikhomirov, Golo Euler, Sarah Bauerett und viele mehr. Regisseur Florian Baxmeyer inszenierte die Drehbücher von Klaus Arriens und Thomas Wilke. Beim Deutschen Fernsehpreis wurde „Schneller als die Angst“ für den Besten Schnitt (Friederike Weymar) und für die Beste Schauspielerin (Friederike Becht) ausgezeichnet.

Der brutale Frauenmörder André Haffner (Felix Klare) kann auf spektakuläre Weise aus dem Maßregelvollzug fliehen. Die junge Zielfahnderin Sunny Becker (Friederike Becht) nimmt die Verfolgung auf und setzt ihre ganze Energie darauf, den Flüchtigen dingfest zu machen. Unterstützt wird die Magdeburger Polizeibeamtin von ihren Kollegen Ralf Keller (Thomas Loibl), Markus Fechner (Christoph Letkowski) und Jakub Svoboda (Oleg Tikhomirov) sowie ihrem Partner Alex Reuter (Golo Euler), mit dem sie auch zusammenlebt. Jedoch vertraut die taffe Kriminalhauptkommissarin ihren Mitstreitern dabei längst nicht alles an. Darüber hinaus pflegt sie ein ambivalentes Verhältnis zu ihrer Therapeutin Nora Belling (Sarah Bauerett), die mehr über Sunny weiß, als diese ahnt.

Teil 1 – „Dämonen“ (Donnerstag, 12. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 1)

Die aufstrebende Zielfahnderin Sunny Becker kehrt nach mehrwöchigem Krankenstand in den Dienst zurück. Den Grund für ihre lange Abwesenheit kennt jedoch niemand von den Kollegen, nur ihr Lebensgefährte Alex Reuter weiß, warum sie unter Angstattacken leidet. Weder ihrem Vorgesetzten und Mentor Ralf noch der Psychologin Belling möchte sie sich anvertrauen. Stattdessen nimmt sich Sunny vor, ohne Schonzeit wieder im Job durchzustarten. Als das Magdeburger LKA die Fahndung nach einem gefährlichen Gefängnisausbrecher übernimmt, sieht sie ihre Chance, sich von ihrem allgegenwärtigen Trauma zu befreien: Sie möchte den Vergewaltiger und Frauenmörder Haffner schnappen. Während der Großeinsatz unter Leitung ihres Kollegen Markus einer falschen Fährte folgt, kommt Sunny dem Flüchtigen auf die Spur.

Teil 2 – „Ratten“ (Donnerstag, 12. Jänner, 21.05 Uhr, ORF 1)

Für Sunny Becker ist die Jagd nach dem Gefängnisausbrecher Haffner eine persönliche Mission. Sie kämpft mit einem eigenen Trauma und hofft, dieses durch die Festnahme des Sexualstraftäters und Frauenmörders überwinden zu können. Sunny schiebt Zweifel der LKA-Leitung an ihrer Belastbarkeit ebenso wie Bedenken ihres Lebensgefährten beiseite. Auch die Umstände ihrer fast tödlichen Begegnung mit dem Schwerverbrecher verschweigt sie der LKA-Chefin Barbara ebenso wie ihrem Vorgesetzten Ralf. Dieser steht nicht nur wegen bisheriger Erfolglosigkeit unter massivem Druck, sondern auch wegen eines internen Verdachts: Wie kann es sein, dass Haffner seinen Jägern immer einen Schritt voraus ist? Gibt es eine „Ratte“ in dem eingeschworenen Fahndungsteam? Während sich der Gejagte in Sicherheit wiegt, setzt Sunny auf eine gewagte List, um ihn zu provozieren.

Teil 3 – „Inferno“ (Donnerstag, 19. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 1)

Sunny Becker vermutet eine undichte Stelle beim LKA und ist überzeugt, dass jemand aus dem Team ihre Karriere zerstören möchte. Auf eine Spur kommt sie durch einen Haftnachbarn Haffners. Der Frauenmörder „Babsy“ glaubt, das Motiv von Sunnys unbekanntem Gegenspieler zu kennen, der starke Frauen erniedrigen und brechen will. Unterdessen plant Haffner, sich mit Hilfe der Gefängnis-Ergotherapeutin abzusetzen. Während Sunny weiß, was der Geliebten des manipulativen Sexualverbrechers droht, behält ihr Partner „Kuba“ ein fatales Geheimnis für sich. Als Haffners Flucht weitere Opfer fordert, wächst der Druck auf Sunny.

Teil 4 – „Vergeltung“ (Donnerstag, 19. Jänner, 21.05 Uhr, ORF 1)

Sunny Becker weiß, wie der Gefängnisausbrecher Haffner an Polizeiinterna kommt. Ihrem Vorgesetzten Ralf verschweigt sie jedoch die undichte Stelle. Während Sunny weiterhin einen fatalen Fehler ihres Partners „Kuba“ deckt, möchte sie einen skrupellosen Gegenspieler im LKA-Team auffliegen lassen. Dazu muss Sunny jedoch ihr Schweigen brechen und sich als Opfer zu erkennen geben. Ihre Intuition führt sie auf eine neue Spur zu dem untergetauchten Haffner. Der hat kurz vor seiner Inhaftierung einen unehelichen Sohn gezeugt!

Teil 5 – „Treibjagd“ (Donnerstag, 26. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 1)

Beim Magdeburger LKA liegen die Nerven blank: Pannen und undichte Stellen, Vertuschung und gegenseitiges Misstrauen sowie ein ungeklärter Vergewaltigungsfall zersetzen das bislang so verschworene Team. Unterdessen hält Haffner, der von seiner Ex-Geliebten Lösegeld für die Flucht erpressen will, seinen Sohn als Geisel. Um Marcel zu retten, müssen Sunny und ihr Kollege Wächter das Versteck ausfindig machen.

Teil 6 – „Freiheit“ (Donnerstag, 26. Jänner, 21.10 Uhr, ORF 1)

Sunny Becker findet heraus, wer auf perfide Art ihr Leben zerstören möchte und warum dieser auf beängstigende Weise ihre Gedanken kennt. Mit dem Fall des Sexualstraftäters und Mörders Haffner hat die Zielfahnderin nach ihrer Suspendierung nichts mehr zu tun. Ihre Kollegen versuchen, mit allen Mitteln aus dem Festgenommenen herauszubekommen, wo er seinen Sohn Marcel als Geisel festhält. Haffner lässt sich weder von den eindringlichen Bitten seiner Mutter Marianne noch den konfrontativen Verhörmethoden des LKA-Ermittlers Wächter beeindrucken. Er beharrt darauf, nur mit Sunny zu sprechen. LKA-Abteilungsleiter Ralf bleibt unter dem Zeitdruck keine andere Wahl, als die Ermittlerin zurückzuholen.

