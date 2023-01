4 Musik-Veranstaltungen im Bezirksmuseum Floridsdorf

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) gastieren am Donnerstag, 5. Jänner, talentierte junge Sänger*innen, Pianist*innen und andere Musiker*innen aus Japan. Die Künstler*innen haben bei „Meisterkursen“ mitgemacht, die von der Agentur „AND Vision“ ausgerichtet werden. Um 16.00 Uhr fängt der Musik-Nachmittag an. Der Eintritt ist gratis. Beantwortung von Anfragen per E-Mail: info@andvision.net.

Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ hat für Donnerstag, 12. Jänner, ab 19.00 Uhr, im Festsaal des Museums im „Mautner Schlössl“ ein anspruchsvolles Konzert mit dem Titel „Kammermusik-Klaviertrios“ organisiert. Mitwirkende sind Antonio Mansolillo (Klavier), Yen Wang (Violine) und Chun-Yu Chang (Cello). Es erklingen Melodien von Schubert und Mozart. Die Besucher*innen werden um fixe „Eintrittsspenden“ ersucht (pro Person: 15 Euro).

Außerdem veranstaltet die Beethoven-Vereinigung am Samstag, 21. Jänner, ab 15.30 Uhr, in den Museumsräumlichkeiten ein „Schüler*innen-Konzert“ mit begabten Nachwuchs-Pianist*innen aus der Klasse von Chie Otsuka-Seyerl. Ebenso hörenswert ist das „Schüler*innen-Konzert“ im Saal im „Mautner Schlössl“ am Donnerstag, 26. Jänner, ab 16.00 Uhr, mit ambitionierten jungen Violinist*innen, die Arna Isabel Meyer unterrichtet. Alter der Instrumentalist*innen: zirka 7 bis 15 Jahre. Auf dem Programm stehen sowohl einfachere Stücke als auch schwierige Werke der Klassik. Bei beiden Konzerten ist der Eintritt kostenlos. Das Publikum kann sich mit Spenden für die Darbietungen bedanken. Auskünfte: Telefon 271 96 24 und E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Immer müssen die Zuhörer*innen im Floridsdorfer Bezirksmuseum die gültigen Corona-Vorgaben einhalten. Verantwortlich für die Koordination der kulturellen Aktivitäten ist der ehrenamtliche Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister. Infos: Telefon 0664/55 66 973 und E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Meisterkurse von „AND Vision“: www.andvision.net/en/

Musik-Pädagogin Chie Otsuka-Seyerl: www.facebook.com/chieotsukaseyerl/

Musik-Pädagogin Arna Isabel Meyer: www.violinunterricht.at/ueber_mich.html

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

