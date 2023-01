Abenteuer Heimwerken

Wien (OTS) - Heimwerken hat für viele mit Gelegenheit und wirtschaftlicher Notwendigkeit zu tun, allerdings sollte es von Anfang an Freude machen. Entscheidend für den Erfolg ist gute Planung. Wie soll’s ausschauen, was soll’s können usw.? Zur Klärung dieser Fragen sollte man sich Zeit nehmen und im Internet, in Baumärkten, im Freundeskreis etc. intensiv recherchieren. Auch hochwertiges Werkzeug erleichtert die Arbeit, daran sollte keinesfalls gespart werden. Wir gehen in der Jänner-Ausgabe der Frage nach, warum es guttut, sich etwas zuzumuten – und ins neue Jahr mit vielen positiven Vorhaben zu starten.

Außerdem in der Jänner-Ausgabe von MEDIZIN populär:

Hilfe bei Nierenschmerzen

Feststeckende Nierensteine verursachen extreme Schmerzen, die sich durch Springen lösen können. Was sonst noch eine Kolik auslösen kann, wie sich Nierenprobleme behandeln lassen.

Die richtige Zeit für Sport

Joggen im Morgengrauen und Hanteln stemmen bis Mitternacht: Immer mehr Menschen trainieren zu extremer Stunde. Doch es ist nicht egal, wann wir sporteln, denn unsere Leistungsfähigkeit unterliegt bestimmten körperlichen Gegebenheiten.





Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 2. Jänner 2023 in neuem Layout.





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Silvia Feffer-Holik

Chefredakteurin MEDIZIN populär

Tel.: +43 1 512 44 86

www.medizinpopulaer.at