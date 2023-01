NÖ Familienservice: Seit 20 Jahren erste Anlaufstelle bei Themen rund um die Familie

LR Teschl-Hofmeister: 2022 über 10.000 Mal rasche und unbürokratische Hilfe und Auskunft erfolgt

St.Pölten (OTS) - Bereits seit 20 Jahren ist das Familienservice der NÖ Familienland GmbH erste Anlaufstelle für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bei Fragen und Anliegen rund um die Familie. „Das Familienservice ist rund ums Jahr für die vielfältigen Anliegen von Niederösterreichs Familien erreichbar. 2022 waren es mehr als 10.000 Anfragen, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Familienservice beantwortet wurden“, resümiert Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Das Familienservice-Telefon ist von Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr unter 02742 9005 19001 oder per E-Mail an noe-familienland @ noel.gv.at erreichbar. „Eine Erstauskunft erfolgt hier rasch und unbürokratisch. Das Team des Familienservice hat ein breites Wissen zu allen Familienthemen, sodass den Bürgerinnen und Bürgern direkt oder durch Weitervermittlung an die zuständigen Stellen geholfen werden kann“, führt die Landesrätin weiter aus.

Die Einrichtung einer Servicehotline innerhalb des damaligen Familienreferates des Landes Niederösterreich erfolgte vor 20 Jahren, weil bereits damals erkannt wurde, dass niederösterreichische Familien zahlreiche Fragen und Anliegen rund um das Thema Familie haben. Von Auskünften zur Kinderbetreuung bis hin zu Förderungen des Landes Niederösterreich – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Familienservice der NÖ Familienland GmbH sind in allen Fällen kompetente Ansprechpersonen. Auch bei Fragen rund um den NÖ Familienpass, zu seiner Beantragung, zum Versicherungspaket oder bei Änderung der persönlichen Daten steht das Familienservice zur Verfügung. „Familien in all ihren Konstellationen sind in den unterschiedlichsten Lebensphasen mit verschiedensten Fragen und Herausforderungen konfrontiert. Als Familien-Landesrätin freut es mich sehr, dass wir den niederösterreichischen Familien seit so vielen Jahren das Familienservice zur Seite stellen können. Ich lade Sie ein, nutzen Sie dieses Service und informieren Sie sich, wo auch immer Sie Hilfe und Unterstützung benötigen“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse