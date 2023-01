Inflation und Energiekrise erhöhen Bedarf nach Schlichtung

Zahl der Schlichtungsanträge bei der Verbraucherschlichtung Austria im Jahr 2022 stark gestiegen

Es ist erfreulich, dass unser Angebot 2022 erneut besser angenommen wurde als im Jahr davor und österreichische Unternehmen trotz der schwierigen Situation der letzten Jahre meist bereit sind, an unseren freiwilligen Verfahren mitzuwirken und in Streitfällen nach außergerichtlichen Lösungen zu suchen Simon Eder, Geschäftsführer und Schlichter

Wien (OTS) - In der zweiten Jahreshälfte 2022 ist die Anzahl der Schlichtungsanträge bei der Verbraucherschlichtung Austria stark gestiegen und hat im Jahr 2022 mit über 1.400 Fällen einen neuen Höchststand erreicht. Hinter dieser Fallzahl stehen Konsumentinnen und Konsumenten, die ihre Probleme mit Unternehmen nicht lösen konnten. Sie haben bei der VSA um Schlichtung ersucht. In zwei von drei Fällen konnten Konsument:innen und Unternehmen mit Hilfe der VSA eine Einigung erzielen.

Ein Grund für das Ansteigen der Schlichtungsanträge waren etwa deutlich höhere Vorschreibungen der Fernwärmeversorger um oft mehr als das Doppelte. Hier ersuchten Konsument:innen vielfach um Erklärung der Vorschreibungshöhe und Herabsetzung des Teilbetrags. Ein anderer Grund für das starke Ansteigen der Anträge waren Probleme bei der Kündigung von in besseren Zeiten abgeschlossenen Verträgen. Dies betraf etwa Fitnesscenter- oder Versicherungsverträge, die man sich aufgrund der allgemeinen Teuerungen nicht mehr leisten konnte. Dazu kam, wie in den Vorjahren, eine höhere Anzahl von Anträgen im Zusammenhang mit Gewährleistung und Garantie nach Warenkäufen, mit der Ablehnung von Versicherungsleistungen oder mit nicht zufriedenstellenden Pauschalreisen und Hotelaufenthalten.

Auch im Jahr 2022 war die Bereitschaft der Unternehmen groß, an Schlichtungsverfahren teilzunehmen und lösungsorientiert mitzuwirken. In mehr als 80% der Fälle haben sich Unternehmen am grundsätzlich freiwilligen Verfahren beteiligt. Wo sie dies taten, konnte durch die unparteiische Vermittlung der Schlichtungsstelle in vier von fünf Fällen letztlich eine Einigung erzielt werden.

„ Es ist erfreulich, dass unser Angebot 2022 erneut besser angenommen wurde als im Jahr davor und österreichische Unternehmen trotz der schwierigen Situation der letzten Jahre meist bereit sind, an unseren freiwilligen Verfahren mitzuwirken und in Streitfällen nach außergerichtlichen Lösungen zu suchen “, erklärt Dr. Simon Eder, Geschäftsführer und Schlichter bei der Verbraucherschlichtung Austria.

Sachverständige unterstützen Schlichter:innen

Bedarf es in einem Fall technischer Expertise, um zu einer Lösung zu finden, kann die Verbraucherschlichtung Austria dank einer Förderung des Sozialministeriums auch Sachverständige zum Verfahren hinzuziehen. Dies ohne Kosten für Konsument:innen und Unternehmen. Die bislang gesammelten Erfahrungen zeigen, dass diese Möglichkeit die Wahrscheinlichkeit eines positiven Fallabschlusses deutlich steigert. Tätig wurden Sachverständige bislang insbesondere bei Problemen im Möbelsektor oder bei Streitigkeiten über Mängel bei Elektrogeräten.

Was tun, wenn ich als Konsument:in ein Problem habe?

Konsument:innen, die ein Problem mit einem Unternehmen haben und bilateral zu keiner Lösung finden, können sich sowohl über ein Webformular als auch per E-Mail oder Post an die Verbraucherschlichtung Austria wenden. Alle Kontaktinformationen finden sich auf der Website der Einrichtung unter www.verbraucherschlichtung.at.

Allgemeine Informationen zur Schlichtungsstelle

Seit Jänner 2016 bieten die Verbraucherschlichtung Austria sowie sieben andere staatlich anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle gemäß Alternative-Streitbeilegung-Gesetz (AStG) kostenlose Schlichtungsverfahren an. Während die anderen Schlichtungsstellen Spezialbereiche wie zB Streitigkeiten aus Strom- und Gaslieferungen (Schlichtungsstelle der Energie-Control) oder Telekommunikationsdienstleistungen (Schlichtungsstelle für Kommunikationsdienste bei der RTR) abdecken, hat die Verbraucherschlichtung Austria als Universalschlichtungsstelle einen sehr breiten Tätigkeitsbereich. Dieser erstreckt sich vom Handelssektor über den Versicherungsbereich bis hin zu Reise- und Wohnproblemen. Die Zahl der Schlichtungsanträge steigt laufend und hat sich seit dem Jahr 2016 mehr als verdreifacht.

Schildern Sie uns Ihr Problem Kostenlosen Schlichtungsantrag stellen

Rückfragen & Kontakt:

Verbraucherschlichtung Austria

Dr. Simon Eder

Geschäftsführer

01 890 63 11

simon.eder @ verbraucherschlichtung.at

www.verbraucherschlichtung.at