FPÖ – Nepp: Bürgermeister Ludwig macht als herzloser Raubritter das Leben auch 2023 teurer

Ludwig soll seine Gehaltserhöhung von 14.000 Euro spenden

Wien (OTS) - „SPÖ-Bürgermeister Ludwig agiert als herzloser Raubritter und macht für die Wienerinnen und Wiener das Leben auch 2023 teurer. So wurden von der rot-pinken Stadtregierung sowohl die städtischen Gebühren – Müll, Kanal, Abwasser – als auch die Parktarife mit dem 1. Jänner angehoben. Weitere Teuerungen bei Wien Energie, bei den Bädertarifen und Mieterhöhungen in den Gemeindebauten werden wohl im Laufe des Jahres folgen“, kritisiert der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.



Damit seien auch die Forderungen der Bundes SPÖ – etwa nach nach Mietpreissenkungen – völlig unglaubwürdig. „Dort wo die SPÖ mit Bürgermeister Ludwig regiert, wird das Leben für die Menschen unleistbar gemacht. Diese rote Wiener Abzocke darf kein Vorbild für den Bund sein“, so Nepp.



Der Wiener FPÖ-Obmann fordert Bürgermeister Ludwig auf, seine Politikergehaltserhöhung von rund 14.000 Euro zu spenden. „Während viele Wiener nicht wissen, wie sie sich Miete, Einkaufen und Heizen leisten können, erhält SPÖ-Ludwig ein Gehaltsplus von fast 14.000 Euro. Wer sich dieses Körberlgeld einstreift, ist herzlos. Daher soll der Bürgermeister – genauso wie ich es tue – diese gesetzlich vorgesehen Erhöhung spenden“, bekräftigt Nepp.



