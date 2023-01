Julia Guizani: neue Geschäftsführerin bei Sanofi Österreich

Wien (OTS) - Mit 1. Januar hat Julia Guizani die Rolle als Country Lead und damit die Führung bei Sanofi in Österreich übernommen.

Julia Guizani ist eine erfahrene Managerin aus der Pharmabranche. Sie startete ihre Karriere mit einem BWL-Diplom und hat im Rahmen ihres MBAs in Ungarn und China studiert. Es folgten mehrere Jahre in unterschiedlichen Marketingpositionen und Indikationen bei renommierten Pharmakonzernen weltweit. Beispielweise war sie für das wichtigste Biologikum bei AbbVie zuständig. Zuletzt leitete sie bei AstraZeneca als Business Unit Director die Agenden rund um das Atemwegs- und Immunologie-Portfolio.

Guizani war bereits in unterschiedlichen Funktionen bei Sanofi tätig: „ Von 2017 bis 2020 habe ich als Unit Head Morbus Pompe und danach als Unit Head Dermatologie die strategische Steuerung für diese Themen verantwortet. Ich freue mich sehr zu Sanofi zurückzukehren und meine Expertise in die österreichische Landesorganisation einzubringen. Mit dem Team in Österreich will ich an die guten Ergebnisse anknüpfen und die Österreicherinnen und Österreicher mit unseren Gesundheitslösungen versorgen “, kommentiert Guizani ihren Wechsel zu Sanofi.

Dr. Fabrizio Guidi, Country Lead Germany & MCO Lead GSA (Germany, Switzerland, Austria) ergänzt: „ Mit Julia gewinnen wir eine sehr geschätzte Kollegin zurück. Ich bin davon überzeugt, dass sie unsere Organisation in Österreich durch ihre mehrjährige Führungserfahrung in verschiedensten Indikationsgebieten und durch ihre strategische Ausrichtung noch weiter nach vorne bringen wird. “

Julia Guizani folgt damit Wolfgang Kaps, der sich nach fast 20-jähriger Tätigkeit bei Sanofi dazu entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen. Seit 2019 hat er in Österreich maßgeblich zu einem nachhaltigen Wachstumskurs beigetragen und die Sichtbarkeit sowie das Image von Sanofi gesteigert.

