Schnelle Hilfe, die nicht nur das Herz erwärmt

MFG OÖ übergibt nach Kleidung nun auch 14 neue Thermoschlafsäcke an B37

Jeder Mensch, der in Linz und Oberösterreich auf der Straße lebt, ist einer zu viel. Wir helfen weiter und bleiben dran! MFG Linz-Bezirkssprecherin Petra Lindner

Oberösterreich (OTS) - Nach den Weihnachtfeiertagen folgte nun Teil II der spontanen MFG OÖ Weihnachtshilfsaktion: Im ersten Schritt wurden an den Sozialverein B37 Kleidung und weitere Utensilien für Obdachlose zum Schutz gegen die Kälte übergeben. Jetzt wurden auch die von MFG OÖ bestellten und so dringend benötigten Thermoschlafsäcke übergeben. Damit wird die Not vieler auf der Straße lebender Landsleute zumindest ein wenig gelindert.

Bis zu 70 Obdachlose leben alleine in Linz ausschließlich auf der Straße – u.a. weil sie aufgrund psychischer Probleme das Zusammensein auf dem engem Raum der Notschlafstellen nicht aushalten. „Eigentlich wäre es nicht notwendig, dass in Linz überhaupt jemand kein Dach über dem Kopf hat. Freistehender Wohnraum wäre in der Landeshauptstadt mehr als genug verfügbar. Aber der politische Wille, diese Menschen ernsthaft und unbürokratisch aufzufangen, wird seit eh und je verkompliziert und in Folge unmöglich gemacht“, sagt die Linzer MFG-Bezirkssprecherin Petra Lindner zu den geforderten Soforthilfemaßnahmen: „Das würde die Rückführung in ein geregeltes Leben einfacher machen. Jeder Mensch, der auf der Straße lebt ist einer zu viel.“

Thermoschlafsäcke als schnelle, spontane Hilfe

Insgesamt wurden von MFG OÖ 14 neue, winterfeste Thermoschlafsäcke übergeben. Laut Sozialverein B37 ist damit den auf der Straße lebenden Obdachlosen kurzfristig am allermeisten geholfen. Petra Lindner: „Solche Schlafsäcke können Leben retten. Es kann nicht sein, dass Menschen in Österreich auf der Straße erfrieren. Allerdings hat so ein Schlafsack aufgrund der widrigen Umstände oft eine nur sehr kurze Lebensdauer. Umso wichtiger sind Aktionen wie diese – auch wenn sie ‚nur‘ die Symptome bekämpfen. Es liegt an uns, diese Missstände politisch und mit Nachdruck weiter aufzuzeigen.“

„OBST“ – Outreachwork des Sozialvereins B37

Mit der ‚Outreachwork‘ des Sozialvereins B37 können Obdachlose bzw. alle, die sich im Obdachlosenmilieu aufhalten und sich zuvor allen stationären / institutionellen Bemühungen entzogen haben, unbürokratisch erreicht werden. Im Mittelpunkt von Outreachwork steht die aufsuchende Sozialarbeit in der Lebenswelt dieser Menschen. Bei regelmäßigen Rundgängen zu den verschiedensten Tages- und Nachtzeiten suchen die Mitarbeiter die einschlägigen Szenetreffpunkte auf, kommen mit den Betroffenen ins Gespräch und bieten bei Bedarf konkrete Hilfestellungen vor Ort an. Diese konkreten Hilfestellungen erweisen sich oft als Türöffner bei den Menschen.

Im Fokus stehen aktive Akuthilfe und Basisversorgung sowie die Unterstützung bei Ämter-, Behörden- und finanziellen Angelegenheiten sowie der Vermittlung von Wohnraum. Ein ganz besonderer Schwerpunkt liegt bei der Hilfe vor Kälte in den Wintermonaten, denn in der kalten Jahreszeit sind obdachlose Menschen besonders gefährdet. Die Temperaturen können hierzulande so tief fallen, dass das Überleben auf der Straße, unter Brücken oder in Abbruchhäusern nicht mehr gesichert ist und zur echten Überlebensfrage wird.

Weitere Infos: OBST – Outreachwork, Starhembergstraße 11/EG, 4020 Linz, Telefon 0732 77 67 67-560, Mail: obst @ b37.at

