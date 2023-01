Wiener Neujahrsbaby 2023 in der Kinik Hietzing geboren

Wien (OTS/RK) - Die kleine Leonora ist als erstes Baby 2023 in einer Klinik des Wiener Gesundheitsverbundes zur Welt gekommen. Das Mädchen wurde heute, am 1. Jänner 2023 um 00:07 Uhr in der Klinik Hietzing geboren. Sie ist 47 cm groß und wiegt 2.218 Gramm. Mutter und Baby sind wohlauf. (Schluss) red



