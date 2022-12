Landstraße: „Vergnügliche Neujahrskonzerte“ im L.E.O.

Wien (OTS) - Die Bühne „Letztes erfreuliches Operntheater“ (3., Ungargasse 18, kurz: L.E.O.) wird durch den Bezirk und von der Kulturabteilung der Stadt Wien gefördert. Auf klangvolle Weise sorgen Primadonna Elena Schreiber sowie der singende Prinzipal Stefan Fleischhacker mit „Vergnüglichen Neujahrskonzerten“ für einen guten Start in das Jahr 2023: Die Veranstaltungen finden am Dienstag, 3. Jänner, und am Donnerstag, 5. Jänner, jeweils ab 19.30 Uhr, statt. Das Programm hat das Motto „Musikalische Highlights von Brecht bis Callas“. Die formidablen Vokalisten Elena Schreiber und Stefan Fleischhacker werden am Flügel von Rugiada Lee begleitet. Der Eintritt kostet 30 Euro (Ermäßigung für Studierende und Schüler*innen: 15 Euro). Informationen und Reservierungen: Telefon 0680/335 47 32. Karten-Bestellungen per E-Mail: karten@theaterleo.at.

Die Zuhörer*innen müssen sich an die geltenden Corona-Vorgaben halten. Bestens gelaunt servieren Schreiber, Fleischhacker und Lee ihrem Publikum mit einem Zwinkern eine melodische Melange. Zur Labung der Gäste stehen „Sekt und kleine Häppchen“ bereit und der feine Ohrenschmaus beinhaltet die „Lieblingsarien“ von Callas, Caruso und Tauber. Beantwortung von Fragen via E-Mail: info@theaterleo.at.

