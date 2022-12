„Kultur gehört erlebt“: Regina Fritsch, Michael Heltau, Pippa Galli u. a. Ö1-Hörer/innen über kulturelle Liveerlebnisse

Wien (OTS) - Für viele Menschen ist Kultur eine Lebenssubstanz, eine Bereicherung des Seins. Wie unterschiedlich und wie wichtig kulturelle Erlebnisse sind, davon berichten 22 Ö1-Hörer/innen, etwa Ärztin und Psychotherapeutin Martina Egger-Schödl, Burgtheater-Doyenne Elisabeth Orth, Schauspielerin Petra Morzé oder Publizist Walter Famler, von 1. bis 8. Jänner unter dem Motto „Kultur gehört erlebt“ – denn das Liveerlebnis von Kultur ist durch nichts zu ersetzen.

Quer durch das Ö1-Programm erzählen 22 Ö1-Hörer/innen in der ersten Jännerwoche, wie wichtig für sie persönlich kulturelle Liveerlebnisse sind. Den Auftakt am Sonntag, den 1. Jänner um 7.59 Uhr macht ORF-Moderatorin Barbara Stöckl: „Die Möglichkeiten der digitalen Welt, die wir in den letzten Jahren zur Genüge genossen haben – ich mag keine Skype-Sitzungen mehr. Ich mag das analoge Erleben.“ Am Montag, den 2. Jänner um 8.54 Uhr hält Burgtheater-Doyenne Elisabeth Orth fest: „Kultur ist ein Lebensmittel. Ich liebe die Glücksgefühle, die einen überkommen können, wenn die Kultur ‚stimmt‘ und der Wahrheit auf der Spur ist. Es geht mir besser nachher.“ Stefan Herheim, Intendant des Theaters an der Wien, erzählt am Mittwoch, den 4. Jänner um 8.54 Uhr über seinen Zugang zu Musiktheater und Publikum: „Für mich ist die schönste Kunstform die Oper. Sie muss live erlebt werden, weil sie erst wird und sich erfüllt durch das Miteinander mit dem Zuschauer. In diesem Kollektiv habe ich das Gefühl, ich bin ein Stück weit in der Ewigkeit aufgehoben, in diesem ‚Wir‘.“ Ö1 möchte mit dieser Woche viele verschiedene Aspekte des Kulturerlebens mehrerer Ö1-Hörer/innen quer durch das Programm zu Gehör bringen. So sind weiters Fotograf Lukas Beck, Sängerin Birgit Denk, Studentin Anna Hutter oder Burgschauspieler Philipp Hauß zu hören. Alle Statements sind auch online unter https://oe1.orf.at/kulturgehoerterlebt zu hören.

