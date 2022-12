9. Bezirk: Votivkirche am Silvester-Nachmittag ansehen

Anmeldung zur Führung durch den Sakralbau: 0676/81 18 25 411

Wien (OTS) - Über spezielle Verbindungen des Feldherrn Niklas Graf Salm (1459 – 1530) und des Wehrdienstverweigerers Franz Jägerstätter (1907 – 1943) mit der Votivkirche am Alsergrund erzählt die beliebte Volksbildnerin, Bezirkshistorikerin und Museumsleiterin Petra Leban im Laufe einer Führung durch das Gotteshaus am Samstag, 31. Dezember. Leban zeigt vielfältige Sehenswürdigkeiten, darunter der „Antwerpener Passionsaltar“. Die Besichtigung fängt um 14.00 Uhr beim Linken Seiteneingang des Sakralbaus (9., Rooseveltplatz) an. Besucher*innen sollen die aktuellen Corona-Richtlinien befolgen und jeweils 17 Euro zahlen (inklusive Eintritt in das Kirchenmuseum). Information und Anmeldung: Telefon 0676/81 18 25 411. Auskunft per E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

Petra Leban spricht an dem Nachmittag unter anderem über den Architekten Heinrich Ferstel (1828 – 1883) und macht auf die interessanten Abbildungen auf den Kirchenfenstern aufmerksam. Das Publikum wird im Innenraum um die Benutzung eigener FFP2-Masken ersucht. Zur Einstimmung auf den lehrreichen Rundgang ist ein Blick ins Internet ratsam: www.votivkirche.at.

