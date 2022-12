Staatssekretärin Mayer zum Tod von Vivienne Westwood

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: "Beeindruckende Persönlichkeit, selbstbestimmte und kühne Frau"

Wien (OTS) - „Vivienne Westwood war nicht alleine Modeikone und Revoluzzerin – ich habe sie als beeindruckende Persönlichkeit, als selbstbestimmte, kühne Frau kennengelernt. Sie war eine prägende und bereichernde Figur unserer Zeit und überwand Grenzen, in ihrer Kunst, in ihren Lebensentwürfen, ja, in der Gesellschaft“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Es war ein besonderes Glück für Österreich, als sie Ende der 80er Jahre einen Lehrauftrag an der Wiener Angewandten innehatte. 2019 wurde sie für ihr Lebenswerk mit dem Europäischen Kulturpreis für gesellschaftliches Engagement in der Wiener Staatsoper ausgezeichnet.“

