Cipla EU investiert 15 Mio. EUR in Ethris und initiiert damit eine strategische Zusammenarbeit

Mumbai, Indien, und München, Deutschland, (ots/PRNewswire) - – Zusammenarbeit von Cipla und Ethris bei der Entwicklung von mRNA-basierten Therapien

Cipla Limited (BSE: 500087) (NSE: CIPLA EQ), im Folgenden „Cipla" genannt, gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige britische Tochtergesellschaft Cipla (EU) Limited („Cipla EU") verbindliche Vereinbarungen über eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 15 Mio. EUR an der Ethris GmbH („Ethris") unterzeichnet hat, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der direkten Verabreichung von mRNAs an das Atemwegssystem, einschließlich der Verabreichung durch Inhalation.

Die Investition ermöglicht eine langfristige strategische Partnerschaft zwischen Cipla und Ethris bei der Entwicklung von Therapeutika auf der Basis von Boten-RNA (mRNA) und beschleunigt die Beteiligung von Cipla am mRNA-Markt, sodass das Unternehmen den Entwicklungsländern einen Zugang zu den von Ethris entwickelten innovativen Lösungen bieten kann.

Parallel zur endgültigen Vereinbarung wird eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die den Weg für die Markteinführung des innovativen Portfolios von Ethris in den wichtigsten Schwellenmärkten von Cipla ebnet.

Der Abschluss der Vereinbarung wird innerhalb von 60 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung oder innerhalb eines anderen, von den Parteien schriftlich vereinbarten Zeitraums erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der notwendigen behördlichen Formalitäten.

Umang Vohra, Managing Director und Global Chief Executive Officer von Cipla, sagte: „Diese Partnerschaft beschleunigt unseren Innovationsprozess und ermöglicht es uns, unseren Patientinnen und Patienten Zugriff auf hochmoderne Gesundheitslösungen zu bieten. Wir erwarten, dass mRNA-basierte Therapeutika einen der wichtigsten Innovationsmotoren für Cipla darstellen werden. Diese inhalierbare mRNA-Technologie stellt einen Wendepunkt im Verabreichungsverfahren dar, und diese Zusammenarbeit verdeutlicht die Stärke von Cipla in der Atemwegsbehandlung im Einklang mit unserem Bestreben, eine weltweite Führungsposition in der Lungenheilkunde zu erreichen."

Dr. Carsten Rudolph, CEO von Ethris, erklärte: „Wir freuen uns über diese strategische Partnerschaft mit Cipla, die auf unserer bahnbrechenden mRNA-Technologie und unserem gemeinsamen Ziel, den Patientinnen und Patienten innovative Behandlungen für Atemwegserkrankungen anzubieten, aufbauen wird. Die Investition fördert die weitere Entwicklung unserer Produktpipeline und unser Ziel, die Wirksamkeit von mRNA-basierten Therapeutika zur Behandlung einer breiten Palette von Erkrankungen zu nutzen."

Informationen zu Cipla: Cipla wurde 1935 gegründet und ist ein globales Pharmaunternehmen, das sich auf agiles und nachhaltiges Wachstum, komplexe Generika und die Erweiterung des Portfolios in seinen Herkunftsmärkten Indien, Südafrika und Nordamerika sowie in wichtigen regulierten Märkten und Schwellenländern konzentriert. Unsere Stärken in den Bereichen Atemwegserkrankungen, antiretrovirale Medikamente, Urologie, Kardiologie, Infektionsschutz und ZNS sind bekannt. An unseren 47 Produktionsstandorten weltweit werden mehr als 50 Darreichungsformen und mehr als 1.500 Produkte unter Einsatz modernster Technologieplattformen hergestellt, um unsere 86 Märkte zu beliefern. Cipla ist der drittgrößte Pharmakonzern in Indien (IQVIA MAT November 2022), der drittgrößte auf dem pharmazeutischen Privatmarkt in Südafrika (IQVIA MAT Oktober 2022) und gehört zu den am häufigsten verkauften Anbietern von Generika in den USA. Seit über acht Jahrzehnten ist jeder Aspekt der Arbeit von Cipla davon geprägt, einen entscheidenden Beitrag für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten zu leisten. Unser bahnbrechendes Angebot einer antiretroviralen Dreifachtherapie gegen HIV/AIDS für weniger als einen Dollar pro Tag in Afrika im Jahr 2001 wird weitgehend als Beitrag dazu anerkannt, dass Inklusivität, Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit in den Mittelpunkt der HIV-Initiative gerückt sind. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen ist Cipla mit seinem humanitären Ansatz in der Gesundheitsfürsorge und seinem Ziel „Caring for Life" sowie seinen fest verankerten Verbindungen zu den Gemeinden, in denen das Unternehmen vertreten ist, ein bevorzugter Partner für internationale Gesundheitsorganisationen, Fachleute und alle Interessengruppen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.cipla.com oder klicken Sie auf Twitter, Facebook undLinkedIn.

Informationen zu Ethris Ethris hat mit seiner urheberrechtlich geschützten Technologieplattform für Boten-RNA einen neuartigen Weg geschaffen, um innovative Therapien zu entdecken, zu entwerfen und zu entwickeln – von Genen zu therapeutischen Proteinen. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung als Pionier auf dem Gebiet der mRNA ist Ethris ein weltweit führender Anbieter stabilisierter mRNA, die über optimierte Formulierungs- und Zerstäubungstechnologien direkt in das Atemwegssystem gelangen. Das Unternehmen entwickelt seine mRNA-Pipeline für die Immunmodulation, Proteinersatztherapien und differenzierte Impfstoffe gegen virale Infektionen zügig weiter, mit dem Ziel, das Leben von Betroffenen zu verbessern.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.ethris.com

