FPÖ fordert Hacker Rücktritt und interimistische Notleitung des Wiener Gesundheitsressorts

Das Wiener Gesundheitswesen ist kollabiert, dringend benötigtes Personal wird gar nicht gesucht

Wien (OTS) - Während sich Hacker und Ludwig immer noch in unnötigen Corona-Maßnahmen verlaufen, ist das Wiener Gesundheitssystem aus ganz anderen Gründen inzwischen komplett kollabiert.



„In den Wiener Krankenhäusern reiht sich eine Gefährdungsanzeige an die nächste. SPÖ-Bürgermeister Ludwig und SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker reagieren darauf aber nicht. Für dringend benötigtes Personal werden nicht einmal Jobs ausgeschrieben“, deckt der Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp auf.



So kann man in den offiziellen Jobbörsen des AKH oder auch der Klinik Ottakring einsehen, dass beispielsweise keine einzige Stelle für Diplomierte Krankenpfleger im OP-Bereich in der Urologie des AKH ausgeschrieben ist. „Dabei gab es genau aufgrund dieses Personalmangels bereits im März 2022 eine Gefährdungsanzeige. Das ist eigentlich kaum zu glauben, aber traurige Realität“, führt Nepp aus.



Für den gesamten Bereich der Urologie am AKH sind überhaupt nur drei Stellen für Diplomierte Krankenpfleger ausgeschrieben. Der Personalmangel betrifft ein Vielfaches davon.



„Ein ähnlich desaströses Bild zeigt sich in der Klinik Ottakring. Für die hoffnungslos überlastete zentrale Notaufnahme ist genau eine einzige Stelle für Diplomierte Krankenpfleger ausgeschrieben“, schlüsselt Nepp auf.



Der Wiener FPÖ-Chef verlangt nun nach drastischen Schritten:

„Der in Wien hausgemachte Kollaps des Gesundheitssystem muss endlich die Bundesregierung auf den Plan rufen. Der Gesundheitsminister muss mittels Weisungen die Kontrolle über das Wiener Gesundheitssystem selbst übernehmen. Gesundheitsstadtrat Hacker ist unwillig und unfähig. Jede Minute mehr im Amt ist eine Gefahr für die Wiener Bevölkerung, sein Rücktritt ist überfällig. In weiterer Folge braucht es eine interimistische Notleitung des Gesundheitsressorts durch eine Gruppe an Fachexperten“, gibt Nepp den Plan vor.



„Den Scherbenhaufen von Hacker und Ludwig aufzuräumen wird zwar nicht einfach, aber wir müssen jetzt damit beginnen“, so der FPÖ-Obmann abschließend.

