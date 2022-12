Neuer ÖAAB Floridsdorf Vorstand gewählt!

Bezirksrat Alexander Jansa wurde mit 95 % am Bezirkstag des ÖAAB Floridsdorf gewählt.

Wien (OTS) - Am 28.12. kam es zu einem Wechsel an der Spitze des ÖAAB Floridsdorf. Der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerbund der ÖVP in Floridsdorf hat mit Bezirksrat Alexander Jansa einen neuen Obmann. Am bisher größten Bezirkstag des ÖAAB mit über 100 Delegierten wurde in Strebersdorf der neue Vorstand für die nächsten fünf Jahre gewählt. „Ich bedanke mich für dieses große Vertrauen und freue mich darauf, die kommenden Aufgaben mit meinem großartigen Team zu meistern“, so der frisch gewählte Obmann.

Alexander Jansa ist 23 Jahre und bereits seit März im ÖAAB Bundesvorstand und nun auch Obmann in Floridsdorf.

„Besonders wichtig ist mir die Zusammenarbeit mit dem ÖAAB Wien, allen voran Landesobmann Hannes Taborsky und Landesgeschäftsführer Stefan Lochmahr.

Ich freue mich, dass ich mit meinem neuen Team mich um die Anliegen der Floridsdorferinnen und Floridsdorfer als neuer Obmann auch künftig einsetzen kann. Es ist der schönste Bezirk Wiens, nur leider gibt es, wie in vielen Bereichen der Stadt einige Missstände in unseren Bezirk“, führt Jansa aus.

1996 war die letzte Verlängerung der U6 nach Floridsdorf, seitdem wurde keine weiteren Verlängerungen in Betracht gezogen. „Jährlich ziehen um die 4.000 Personen in unseren Bezirk, aber der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel wird nicht weiter vorangetrieben. Um von Stammersdorf nach Floridsdorf zu kommen, kann dies schon mal 30 Minuten dauern. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind das wertvolle Minuten, die man mit einer Verlängerung der U6 oder den Bus und Bahnverkehr zurückbekommen würde. Ein sofortiges Handeln, vom Bezirk aber auch der Stadt ist unumgänglich und sofort umzusetzen!“, erklärt Jansa abschließend.

