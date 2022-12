CGTN: Vitale Wirtschaftsaktivität während COVID-19: Chinas intelligente Häfen helfen beim erhöhten Durchsatz

Beijing (ots/PRNewswire) - BEIJING, 29. Dezember 2022 /PRNewswire/-- Qingdao Port, eine Tochtergesellschaft der Shandong Port Group und der zweitgrößte Außenhandelshafen in der Provinz Shandong in Ostchina, wird nach Angaben der China Media Group zunehmend von sehr großen Containerschiffen angelaufen.

Der Hafen hat mehr als 300 Mal ultragroße Containerschiffe umgeschlagen. Ultragroße Containerschiffe sind in der Regel 400 Meter lang und haben eine Kapazität von mehr als 20.000-Fuß-Einheiten (TEU).

Der Hafen hat außerdem mehr als 3.900 Containerschiffe mit einer Länge von 200 Metern umgeschlagen, was einer Steigerung von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, so die CMG.

Das Umschlagen eines solch großen Frachtaufkommens unter den Auswirkungen von COVID-19 ist eine Herausforderung, insbesondere mit einer reduzierten Belegschaft. Trotzdem konnte die Entladerate bei Qingdao Port von Januar bis November um 16 Prozent gesteigert werden, dank des rekordbrechenden intelligenten Systems des Hafens.

Die COVID-19-Pandemie hat sich stark auf die globale Hafen- und Wassertransportbranche ausgewirkt. Die großen Häfen Chinas haben jedoch einen Anstieg des Durchsatzes verzeichnet und bedeutende Fortschritte beim digitalen und intelligenten Bau erzielt, wodurch sie eine führende Rolle bei der intelligenten Entwicklung von Häfen weltweit spielen.

Qingdao Port ist der weltweit erste Hafen, der über ein intelligentes Hochschienensystem verfügt, das jährlich 1,5 Millionen TEU umschlagen kann. Das System stellte im Juni einen neuen Weltrekord für das Umschlagen von 67,76 TEU in einer Stunde auf, mit einem Durchschnitt von 60,18 TEU pro Stunde, ein Anstieg von 14,2 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekord.

China ist laut seines Verkehrsministeriums heute weltweit führend in der Anzahl der automatisierten Terminals, sowohl fertiggestellte als auch im Bau befindliche. Alle wichtigen Häfen in Shanghai und Tianjin sind mit automatisierten Brückenkränen oder Schienen ausgestattet.

„In Verbindung mit den kontinuierlichen Investitionen in inländische Häfen und einer großen Anzahl von Hightech-Unternehmen war das Konzept und die Praxis des intelligenten Hafenbaus innovativ", sagte Mi Weijian, Professor an der Shanghai Maritime University, gegenüber Xinhua.

Für große Hafenkonzerne wie die Shandong Port Science and Technology Group ist die konzerninterne Zusammenarbeit laut Xinhua der Schlüssel zur Modernisierung bestehender Anlagen zu einem voll automatisierten Containerterminal an der Wasserfront, was dazu beiträgt, die Gesamtkosten um 70 Prozent im Vergleich zu neu gebauten Terminals zu senken.

„Jetzt haben wir herkömmliche Terminals, halbautomatische Terminals und vollautomatische Terminals", erklärte Wang Yusheng, Deputy General Manager der Gruppe. „Das Be- und Entladen eines Schiffes kann in drei verschiedenen Arten von Terminals erfolgen, was die Integration von Terminalressourcen maximiert."

Link: https://news.cgtn.com/news/2022-12-28/Vitality-under-COVID-19-China-s-smart-ports-aid-increased-throughput-1g7OLnTDJtK/index.html

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-vitale-wirtschaftsaktivitat-wahrend-covid-19-chinas-intelligente-hafen-helfen-beim-erhohten-durchsatz-301711002.html

Rückfragen & Kontakt:

Jiang Simin,

+86-188-2655-3286,

cgtn @ cgtn.com