NEOS zu Budget: Studien vor dem Jahreswechsel zeigen: Es ist 5 vor 12 für Reformen

Doppelbauer: „Sowohl Staatsschulden als auch Budgetprognose zeigen ein dramatisches Bild – Im Sinne der nächsten Generation müssen wir jetzt handeln.“

Wien (OTS) - Besorgt reagiert NEOS-Budgetsprecherin Karin Doppelbauer auf die heute präsentierten Zahlen der Statistik Austria zu öffentlichen Schulden. „Nicht zuletzt durch die Gießkannen-Politik dieser Bundesregierung steigen die Schulden weiter an. Im Sinne der nächsten Generationen müssen wir jetzt handeln und die notwendigen Reformen umsetzen und ausschließlich dort finanziell unterstützen, wo es wirklich nötig ist.“ Auch die langfristige Budgetprognose des Budgetdienstes zeige, dass die Zeit für Reformen bald abgelaufen sei, so Doppelbauer: „Es ist 5 vor 12 für Strukturreformen in Österreich. Wenn wir nichts tun, explodiert die Schuldenquote ab dem Jahr 2035. Die Bundesregierung muss endlich die Gießkanne einpacken und jetzt dafür sorgen, dass die nächsten Generationen nicht vom Schuldenrucksack erdrückt werden.“ Doppelbauer verweist in diesem Zusammenhang auch auf den WIFO-Radar der Wettbewerbsfähigkeit 2022, wonach Österreich immer mehr an Boden verliert. „Wir fallen heuer weit hinter das oberste Drittel zurück. Auch die Wettbewerbsfähigkeit leidet unter dieser zukunftsvergessenen Politik der Bundesregierung.“





Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)