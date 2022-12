Jänner-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

Filmhighlights, Kinderkino, Puppenspiel und Dialektblues

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Jänner 2023 präsentiert das Kino im Kesselhaus am Campus Krems aktuelle Filmhighlights wie u. a. das Whitney-Houston-Biopic „I Wanna Dance with Somebody“, die norwegische Komödie „Ninjababy“, die spanische Romanverfilmung „Die Insel der Zitronenblüten“, Frances O'Connors Filmdrama „Emily“ und Maria Schraders „She said“. In der Reihe „Dokumente“ sind u. a. Giuseppe Tornatores „Ennio Morricone - Der Maestro“, Sandra Golds „Wo ist Gott?“ und Claudia Müllers „Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen“ zu sehen.

Der Schwerpunkt Kinderkino geht auch in den Ferien mit drei Vorstellungen pro Woche jeweils Freitag, Samstag und Sonntag weiter, darunter „The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte“ und Michael Krummenachers Neuverfilmung von Otfried Preußlers „Räuber Hotzenplotz“ mit Nicolas Ofczarek in der Titelrolle. Der Donnerstag bleibt darüber hinaus im Kino im Kesselhaus auch 2023 Originalfassungstag, wobei neben den englischsprachigen Streifen „The Menu“, „She said“ und „Emily“ auch die norwegische Produktion „Ninjababy“ gezeigt wird. Zum Filmfrühstück werden „Einfach mal was Schönes“, „Emily“, „Ticket ins Paradies“, „Oskars Kleid“ und „Die Insel der Zitronenblüten“ serviert, während „Dinner und Cinema“ verschiedene Filme aus dem Programm mit einem dreigängigen Dinner kombiniert.

Schließlich gastieren am 22. Jänner Christoph Bochdansky mit seinem Puppenspiel „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ und am 26. Jänner der Dialektblues-Poet Alex Miksch im Kino im Kesselhaus.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

