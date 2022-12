Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 30.12.: „Lage schlägt Stimmung“

Wien (OTS) - IHS-Direktor Klaus Neusser ist bei Volker Obermayr zu Gast in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 30. Dezember um 9.42 Uhr in Ö1.

Die mittelfristigen Wachstumsaussichten für Österreich sind verhalten. Nach den Prognosen legt die Wirtschaftsleistung moderat zu. Gleichzeitig dürfte die Inflation aufgrund der Energiepreise vergleichsweise hoch bleiben. Im Gespräch mit Volker Obermayr blickt Klaus Neusser, der interimistische Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS), auf die kommenden Monate. Er erklärt, warum die Lage besser ist als die Stimmung und analysiert die Folgen von Steuerreform sowie milliardenschweren Hilfsleistungen.

