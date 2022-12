FPÖ – Nepp: Ludwig muss Masken- und Testirrsinn sofort beenden

Ludwig und Hacker haben lebensgefährdende Zustände in den Wiener Spitälern zu verantworten – Milliarden müssen vom Wiener Testregime in die Gesundheitsversorgung umgeschichtet werden

Wien (OTS) - „Die Aussagen der Epidemiologin Schernhammer in der gestrigen ZIB2 beweisen einmal mehr, dass SPÖ-Bürgermeister Ludwig und sein Gesundheitsstadtrat Hacker mit ihrem Corona-Sonderweg auf dem Holzweg sind. Ich fordere den Bürgermeister auf, die in Wien bestehende Masken- und Testpflicht mit dem heutigen Tag zu beenden. Die Ego-Show des Bürgermeisters dient lediglich der Finanzierung des Wiener Testregimes und verursacht Milliardenkosten. Diese rote Steuergeldverschwendung muss umgehend gestoppt werden“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.



Nepp zeigt sich weiters tief betroffen über einen aktuellen Bericht der Kronenzeitung über die Zustände in der Notaufnahme der Klinik Ottakring. Laut dem Bericht „lagern“ die Patienten in mehreren Bettenreihen, wodurch es zu lebensbedrohlichen Situationen kommt. „Hätte man die Milliarden für das Wiener Testregime in Spitäler und damit in die Gesundheitsversorgung gesteckt, könnte man die Wiener Patienten heute viel besser versorgen. Diese Missstände sowie unzählige Fehlplanungen haben SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker und die unfähigen Manager im Wiener Gesundheitsverbund – von Generaldirektorin Kölldorfer-Leitgeb und dem medizinischen Direktor Binder abwärts – zu verantworten“, kritisiert der Wiener FPÖ-Obmann.



„Bürgermeister Ludwig und Stadtrat Hacker gefährden mit ihrer herzlosen Politik das Leben von Menschen. Hacker und die tiefrote Führung des Gesundheitsverbundes gehören umgehend ihrer Ämter enthoben und durch fähige Gesundheitsexperten ersetzt, damit die medizinische Versorgung der Wiener wieder hergestellt werden kann“, bekräftigt Nepp.





