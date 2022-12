Apotheken wichtige Anlaufstellen in der aktuellen Krise

Apothekerinnen und Apotheker sind und bleiben rund um die Uhr erreichbar

Wien (OTS) - Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen in der Bevölkerung bieten Wiens Apothekerinnen und Apotheker den Menschen ausdrücklich ihre Hilfe an. „Die Apothekerinnen und Apotheker sind für alle Patientinnen und Patienten, für alle Kundinnen und Kunden da, rund um die Uhr. Und sie bleiben da. Das gilt auch in schwierigen Zeiten wie jetzt, wo Corona-, Grippe- und RS-Viren sowie Erkältungserkrankungen gleichzeitig und verstärkt auftreten. Alle Menschen finden in der nächstgelegenen Apotheke mit ihren langen Öffnungszeiten und den Nachtdiensten einen Ort der individuellen Beratung und persönlichen Betreuung“, gibt Priv.-Doz. DDr. Philipp Saiko, Präsident der Apothekerkammer Wien, bekannt. Schon in den heißen Phasen der COVID-19-Pandemie hätten Apothekerinnen und Apotheker ihr großes Engagement für die Bevölkerung unter Beweis gestellt und den Menschen nicht nur in Fragen der Gesundheit geholfen, sondern auch ein Stück Lebensfreiheit zurückgegeben.

„Die Apotheken stehen auch angesichts neuer gesundheitlicher Herausforderungen allen Menschen ohne Einschränkungen offen. In Wien leisten jede Nacht mehr als 30 Apotheken Nacht- und Bereitschaftsdienst, auch während der Feiertage“, ergänzt Mag. Susanne Ergott-Badawi, Vizepräsidentin der Apothekerkammer Wien.

