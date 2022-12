Lotto: Mit einem Dreifachjackpot und 3,6 Millionen ins neue Jahr

Jackpot beim Joker mit 350.000 Euro und LottoPlus Solo-Sechser in OÖ

Wien (OTS) - Am vergangenen Mittwoch gab es zum dritten Mal in Folge keinen Sechser, und somit geht es mit einem Dreifachjackpot ins neue Jahr. Rund 3,6 Millionen Euro wird der erste Sechser des Jahres 2023 am Sonntag wert sein.

Dank dieser neuerlich sechserlosen Runde gab es zum Jahresabschluss noch eine Einmaligkeit bei Lotto „6 aus 45“: Der Dezember ist nämlich der einzige Monat, in dem es nur eine einzige Runde gab, in der „sechs Richtige“ getippt wurden. Es waren die beiden 5 Millionen Euro schweren Sechser nach dem Siebenfachjackpot. Alle übrigen Monate sorgten für mehrmaligen Sechser-Jubel.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Mittwoch einen Sologewinn. Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Kärnten war mit einem einzigen Quicktipp erfolgreich und darf sich nun über mehr als 119.000 Euro freuen.

Utl.: LottoPlus

Einen Sologewinn gab es auch bei LottoPlus. Ein Oberösterreicher bzw. eine Oberösterreicherin forderte das Glück mit 20 Quicktipps heraus und war im 16. Versuch erfolgreich. Dieser Solotreffer brachte rund 283.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 300.000 Euro.

Utl.: Joker

Beim Joker schließlich gab es zum Jahresfinale keinen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination. Damit startet der Joker mit einem Jackpot ins neue Jahr, der mit rund 350.000 Euro gefüllt sein wird.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 28. Dezember 2022

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.576.292,38 – 3,6 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 119.302,80 94 Fünfer zu je EUR 1.384,50 193 Vierer+ZZ zu je EUR 202,30 4.384 Vierer zu je EUR 49,40 5.711 Dreier+ZZ zu je EUR 17,00 75.318 Dreier zu je EUR 5,20 213.461 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 5 12 30 34 36 Zusatzzahl 40

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 28. Dezember 2022

1 Sechser zu EUR 282.789,80 82 Fünfer zu je EUR 807,70 3.971 Vierer zu je EUR 14,80 55.551 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 5 13 17 23 39

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 28. Dezember 2022

JP Joker, im Topf bleiben EUR 190.076,35 – 350.000 Euro warten 10 mal EUR 8.800,00 88 mal EUR 880,00 905 mal EUR 88,00 9.356 mal EUR 8,00 91.740 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 9 0 1 5 2

