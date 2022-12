„Servus am Abend“-Spezial: Der große Jahresrückblick - LIVE

Claudia Maxones und Philipp McAllister blicken mit Studiogästen auf ein Jahr voller Glücksmomente, Schicksalsschläge und besonderer Menschen zurück. Morgen, ab 18:05 Uhr, bei ServusTV.

Salzburg/Wals (OTS) - In einer verlängerten Ausgabe von „Servus am Abend“ werfen die beiden Moderatoren Claudia Maxones und Philipp McAllister einen Blick zurück auf ein bewegtes Jahr 2022. Live im Studio zu Gast ist dabei u.a. Julia Zlattiger, die bei den Unwettern in Kärnten ihr gesamtes Hab und Gut verloren hat und erzählt, wie sich ihr Leben seither verändert hat. Einen Schicksalsschlag traf auch Helmut Seiller, dessen rechte Hand bei einem Unfall mit einer Baggerschaufel völlig zertrümmert wurde. In mehreren Operationen geben die behandelnden Ärzte seine Hand aber nicht auf – mehr noch: ihr Patient soll sogar wieder greifen können. Wie nah sowohl Helmut Seiller, als auch der Unfallchirurg Dr. Andreas Kastner ihrem Ziel bereits gekommen sind, verraten sie der „Servus am Abend“-Moderatorin Claudia Maxones in einem exklusiven TV-Interview.

Weitere Themen u.a.:

Eine überarbeitete Straßenverkehrsordnung mit mehr Rechten und Sicherheit für die Radfahrer: halten die neuen Regelungen das, was sie versprechen?

mit mehr Rechten und Sicherheit für die Radfahrer: halten die neuen Regelungen das, was sie versprechen? Inflation und Teuerung : Warum ein Tankstellenpächter aufgrund der Spritpreise aufhört und welche kuriosen Gesetze den Hype der Photovoltaikanlagen auf Hausdächern in Hallein verbieten.

: Warum ein Tankstellenpächter aufgrund der Spritpreise aufhört und welche kuriosen Gesetze den Hype der Photovoltaikanlagen auf Hausdächern in Hallein verbieten. Skurrile Diebstähle: eine gestohlene Wendeltreppe, 245 verschwundene Apfelbäume und ein entwendetes Auto, das Actionfilm-reif gestoppt wurde. Konnten die Täter mittlerweile dingfest gemacht werden?

„Servus am Abend“-Spezial: Der große Jahresrückblick.

Am Freitag, den 30.12.2022 ab 18:05 Uhr, live bei ServusTV und ServusTV On.



