FPÖ – Amesbauer: „Die Feststellung vom Grün-Duo Kogler/Maurer kann man nur ins Reich der Märchen einsortieren!“

Durch die Erstregistrierung in Österreich wird jeder illegale Einwanderer auch wieder nach Österreich zurückgeschickt und „hängt uns auf der Tasche!“

Wien (OTS) - „Die Feststellung vom Grün-Duo Kogler/Maurer kann man nur ins Reich der Märchen einsortieren.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer Aussagen von den Grünen in einem „Krone“-Interview, demnach „nur ein Drittel der Asylwerber in Österreich bleibt und die anderen weiterziehen.“ „Jeder illegale Einwanderer, der in Österreich aufgegriffen wird, wird registriert. Auch wenn dieser dann weiterzieht, wird er spätestens beim nächsten Aufgriff in einem anderen Land wieder nach Österreich zurückgeschickt - denn bei uns wurde er zum ersten Mal registriert. Die Grünen wären gut beraten, endlich die Scheuklappen abzunehmen und der Realität ins Auge blicken“, so Amesbauer, der abermals auf das 23-Punkte-Maßnahmenpaket der FPÖ hinwies, wonach mittels Maßnahmen wie einem sofortigen Asylstopp, mit Ausreisezentren, einem echten Grenzschutz inklusive baulicher Maßnahmen oder der Umstellung auf reine Sachleistungen in der Grundversorgung statt dem ungehinderten Zugriff auf unser Sozialsystem für Asylanten Österreich als Zielland für illegale Einwanderer effektiv deattraktiviert werden solle.



„Für die Grünen nun noch zur Auffrischung und Erinnerung: Im Jahr 2016 legte eine rot-schwarze Regierung fest, dass bei 37.500 Asylanträgen die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht mehr sichergestellt werden kann und das Funktionieren von staatlichen Einrichtungen gefährdet ist sowie der soziale Frieden nicht mehr gewahrt werden kann. Diese ohnehin exorbitant hohe Zahl wurde bereits voriges Jahr und heuer um mehr als 200 Prozent überschritten. Und jetzt zu behaupten, dass nur ein Drittel der Asylanten in unserem Land bleibt und der Rest das österreichische Schlaraffenland verlässt, ist an Absurdität nicht zu überbieten. Maurer und Kogler betreiben mit ihrer Asylpolitik eine schon pathologische Realitätsverweigerung“, so Amesbauer abschließend.

