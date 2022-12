ORF-III-Kulturhighlights: „Ein Fest für Juan Diego Flórez“, Start von „First Moments“, „Salzburger Marionettentheater: Alice im Wunderland“

Von 2. bis 8. Jänner 2023

Wien (OTS) - Erlebnis Bühne: „Ein Fest für Juan Diego Flórez“ zum 50. Geburtstag

Juan Diego Flórez wird am 13. Jänner 50! Aus diesem Anlass widmet ORF III dem Ausnahmetenor im Rahmen von „Erlebnis Bühne“ am Sonntag, dem 8. Jänner 2023, „Ein Fest für Juan Diego Flórez“ (20.15 Uhr). Der Kammersänger gibt in Salzburg die schönsten Arien aus „Carmen“, „La Traviata“ und „La Cenerentola“ sowie einige südamerikanische Stücke zum Besten. Das von Flórez selbst ins Leben gerufene Jugendorchester Sinfonía por el Perú unter der Leitung des spanischen Dirigenten Roberto González-Monjas rundet das glanzvolle Galakonzert ab.

Erlebnis Bühne Matinee: „Salzburger Marionettentheater: Alice im Wunderland“

Am Freitag, dem 6. Jänner, zeigt eine „Erlebnis Bühne Matinee“-Premiere die Interpretation von Lewis Carrolls weltberühmter Geschichte „Alice im Wunderland“ (7.45 Uhr) aus dem Marionettentheater Salzburg. Als ein weißes Kaninchen an dem jungen Mädchen vorbeieilt, beginnt eine magische Reise in eine andere Welt. Die Inszenierung stammt von Hinrich Horstkotte, mit musikalischer Unterstützung der Solisten Armin Brunner, Gergely Csikota und Imre Rohmann.

Neue Reihe „First Moments – Wie alles begann“

In der neuen Gesprächsreihe „First Moments – Wie alles begann“ widmet sich ORF III den Karriereanfängen berühmter Persönlichkeiten. In der ersten Ausgabe am Dienstag, dem 3. Jänner, um 21.55 Uhr, blicken Sänger Roberto Blanco, Schriftstellerin Hera Lind sowie das Schlager-Duo Simone & Charly Brunner in Gesprächen mit Moderator Peter Grimberg auf ihre Laufbahnen zurück. Mit prägenden Größen geht es am Mittwoch, dem 4. Jänner, um 21.50 Uhr weiter: Hans Kreuzmayr alias Musiker Waterloo, Ex-Skistar Michaela Dorfmeister und der deutsche Hollywood-Star Ralf Moeller sind zu Gast und erzählen über ihre ersten Karriereschritte. In der dritten Sendung am Donnerstag, dem 5. Jänner, um 21.55 Uhr, sind Entertainer Peter Kraus, die österreichische Hollywood-Jungschauspielerin Laura Bilgeri sowie Bühnen-Tausendsassa Alfons Haider geladen. Musikalisch begleitet die Sendung Pepe Schütz mit seiner Allstar Band aus Wien.

