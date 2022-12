VP-Mahrer ad Wiederkehr: Neos-Politik vollkommen unglaubwürdig!

Vom Bund Steuersenkungen fordern, selbst aber Wien zur Teuerungshauptstadt machen - Vizebürgermeister Wiederkehr sollte zuerst vor der eigenen Türe kehren

Wien (OTS) - Das Jahr 2022 war ein Jahr der Teuerung – vor allem für die Wienerinnen und Wiener. Vom Teuerungsgesetz, das mit 1. Jänner 2023 die städtischen Gebühren für Parken, Wasser, Abfallentsorgung etc. neuerlich deutlich in die Höhe treibt, über die Verdoppelung der Bäderpreise im Sommer bis hin zu den massiv gestiegenen Energiekosten des stadteigenen Energieanbieters Wien Energie und unnötig belastenden Steuern. „Die rot-pinke Stadtregierung hat dieses Jahr kaum eine Gelegenheit ausgelassen, den Menschen in Wien das Leben noch teurer zu machen“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Bund entlastet – Wien belastet

„Gerade in Wien liegt es in der Hand der Neos als Regierungspartei Änderungen herbeizuführen. Doch ähnlich wie ihr Regierungspartner – die Wiener SPÖ - fordern sie anscheinend lieber Änderungen vom Bund als selbst zu gestalten“, so Mahrer weiter. Die Bundesregierung unter Bundeskanzler Karl Nehammer habe mehrfach bewiesen, dass sie die Menschen in Österreich mit vollem Einsatz durch die derzeitigen Krisen führt. Neue Entlastungsmaßnahmen wirken: Der Energiekostenzuschuss 2 entlastet Unternehmen und trägt dadurch zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei. Die Abschaffung der kalten Progression ist eine langfristig wirksame strukturelle Entlastung. „Die Neos und die Wiener Stadtregierung sollten zuerst vor der eigenen Türe kehren, bevor sie Forderungen aufstellen. Die Abschaffung des Teuerungsgesetzes wäre hierfür ein guter erster Schritt“, so Mahrer abschließend.

