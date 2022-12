„Waste Cooking“ zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung bei „Silvia kocht“

Von 2. bis 5. Jänner um 14.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Pulled Banana Burger; Brokkoli-Teriyaki mit Hendlhaxl, Quinoa und Hautchips; Rum-Fort-Strudel mit Käse, Radieschen-Kohlrabi-Salat und Leinöl-Joghurt sowie Tortilla Española mit Feta, Zucchini-Salat, Rosinen, Oliven und süßen Pfefferoni: Von Montag, dem 2., bis Donnerstag, den 5. Jänner 2023, liegt der Fokus der Rezepte bei „Silvia kocht“ um 14.00 Uhr in ORF 2 auf „Waste Cooking“ bzw. auf der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Gemeinsam mit Silvia Schneider steht Koch Markus Fuchs hinter dem Herd. Der gebürtige Mühlviertler ist nicht nur Caterer, Privatkoch und Unternehmer, sondern normalerweise auch dafür verantwortlich, dass bei den Aufzeichnungen von „Silvia kocht“ in der Backstage-Küche alles glatt läuft. Nach seiner Ausbildung zum Koch folgten Stationen im In- und Ausland. Sowohl in der Hauben-Gastronomie als auch im Wirtshaus, im Fünf-Sterne-Hotel genauso wie in der kleinen Pizzeria schärfte Fuxxxy, wie er genannt wird, sein kulinarisches Wissen. Wichtig war und ist dem Koch, immer wieder dazuzulernen, für Neues offen zu bleiben, Trends aufzugreifen und trotzdem nicht darauf zu vergessen, wo er herkommt. Man soll Essen nicht verstehen müssen, es muss in erster Linie einfach schmecken und man soll beim Essen eine gute Zeit haben. Ein besonderes Anliegen ist es ihm, darauf aufmerksam zu machen, dass zu viele Lebensmittel im Müll landen. Auch wenn sie bereits abgelaufen sind oder, wie Bananen, braune Stellen haben, sind sie immer noch genießbar und werden von Fuxxxy zu kreativen Gerichten verarbeitet. Sein Engagement fließt in dieser Woche auch in alle Rezepte der Sendung ein.

Die Rezepte der Woche:

Montag, 2. Jänner: Pulled Banana Burger; Bananen Panna Cotta mit süßen Weichseln

Dienstag, 3. Jänner: Brokkoli-Teriyaki mit Hendlhaxl, Quinoa und Hautchips; Tatar von Brokkoli-Stielen mit Crostini an Räucherforelle Mittwoch, 4. Jänner: Rum-Fort-Strudel mit Käse, Radieschen-Kohlrabi-Salat und Leinöl-Joghurt; Vegane Kartoffel-Kohlrabi-Suppe, Kokosmilch mit Kernöl und Chips Donnerstag, 5. Jänner: Brotsalat mit Ofenpaprika, Pilzen, Speck, Hüttenkäse und Liebstöckel-Pesto; Tortilla Española mit Feta, Zucchini-Salat, Rosinen, Oliven und süßen Pfefferoni

Freitag, 6. Jänner: Die Sendung entfällt aufgrund des Feiertagsprogramms.

Silvia Schneider ist auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im Beihefter. Alle Folgen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und sind auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung. ORF extra stellt für alle Hobbyköchinnen und -köche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at