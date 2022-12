FPÖ – Nepp: Mietenstopp ja, aber Wiener SPÖ völlig unglaubwürdig

SPÖ-Ludwig muss Mieterhöhungen im Gemeindebau sofort rückgängig machen

Wien (OTS) - „Ein Mietenstopp ist absolut begrüßenswert. Leider ist insbesondere die Wiener SPÖ hier unglaubwürdig, wenn ich an den Mieten-Tsunami im Gemeindebau denke“, fordert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat, Dominik Nepp, neuerlich die Rücknahme der Erhöhungen.



„Georg Niedermühlbichler hat seine Positionen als Präsident der Mietervereinigung und Wiener SPÖ-Gemeinderat hier dramatisch verraten, als er die Mietensteigerungen im roten Wien selbst unterstützt hat“, kritisiert Nepp. „Die Wiener können sich das Leben kaum mehr leisten, der soziale Wohnbau wird zur Kostenfalle – das ist die herzlose Bilanz von SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig“, setzt Nepp nach. „Die Erhöhung der Richtwert- und Kategoriemieten im Gemeindebau ist an sozialer Verantwortungslosigkeit kaum zu überbieten. Hier agiert die Wiener SPÖ in roter Hausherrenmentalität“, mahnt Nepp soziale Verantwortung ein.



„Solange die SPÖ in Wien mit Bürgermeister Ludwig die Mieten im Gemeindebau nicht senkt, wird man auch der Bundes SPÖ die Forderung nach einem Mietpreisstopp nicht abnehmen“, bekräftigt Nepp.



Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at