NÖ Venture Fonds IST cube feiert erfolgreiches Jahr

LR Danninger: „Damit fördern wir den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und ermöglichen Spin-offs das Gründen am Standort Klosterneuburg“

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Forschungsinstitut IST Austria in Klosterneuburg stellt unter Beweis, dass bahnbrechende Grundlagenforschung auch Nährboden für die Gründung innovativer Unternehmen sein kann.

Niederösterreich hat neben dem landeseigenen Venture-Fonds tecnet equity in Klosterneuburg mit IST cube, einen weiteren Venture Capital-Fonds, mitaufgebaut. Dieser investiert in wissenschaftliche Start-ups aus Universitäten und Forschungseinrichtungen, sogenannte Spin-offs. „Damit fördern wir den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und ermöglichen Spin-offs das Gründen am Standort Klosterneuburg. Damit wird der Standort des IST Austria aufgewertet und Klosterneuburg als Technologie‐Drehscheibe gefestigt. Hier zeigt sich, dass bahnbrechende Grundlagenforschung auch Nährboden für die Gründung innovativer Unternehmen sein kann. Diese Forschung bildet die Basis des wirtschaftlichen Erfolges“, erläutert Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und ergänzt: „Seit der Gründung des Venture Fonds im Jahr 2020 wurde bereits in 14 Unternehmen investiert, die in Summe über 100 Millionen Euro an Kapital zur Verfügung haben.“

„Diese Unternehmen beschäftigen bereits mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu einem guten Teil auch am Standort des IST Austria in Klosterneuburg“, betont IST cube-Gründer und Geschäftsführer Markus Wanko. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an biotechnologischen Entwicklungen, wie zum Beispiel antiviralen Medikamenten, innovativen Softwarelösungen, etwa eine Datenanalyse-Plattform zur Energieeinsparung, oder neuen energiesparenden Display-Technologien“.

Die Finanzierung von akademischen Gründungen mit Venture Capital ist Teil der von tecnet initiierten Spin-off Initiative Science to Business. „Ziel der Spin-off Initiative ist es, Gründerinnen und Gründern den Zugang zu Know-how und Finanzierung zu ermöglichen. Mit den beiden heimischen Venture Fonds soll der Start ins Unternehmertum vereinfacht werden“, erklärt tecnet equity-Geschäftsführerin Doris Agneter. IST cube hat gemeinsam mit tecnet equity heuer unter anderem in zwei Start-ups investiert, denen es bereits gelungen ist, große internationale Investoren an Land zu ziehen. Ribbon Biolabs, haben ein Verfahren zur automatisierten Herstellung von DNA entwickelt und Sarcura – ein besonders innovatives Unternehmen, das moderne Immuntherapien gegen Krebs kostengünstiger verfügbar machen will. Und zwei der Gründerinnen des IST cube haben es auch noch geschafft in dieser Zeit nicht nur ihr Startup Baby, sondern sogar ein richtiges Kind auf die Welt zu bringen.

Weitere Informationen: tecnet equity, Beatrice Weisgram, Tel:

0676/830 86310, weisgram @ tecnet.at bzw. Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse