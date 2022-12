Bilanz 2022: Kostenlose Radkurse für über 6.400 Volksschulkinder

Angebot für Erhöhung der Verkehrssicherheit erweitert und auch für 2023 am Programm

Wien (OTS) - Mit kostenlosen Radfahrkursen und dem Mobilitätsbildungsprogramm „Die Stadt & Du“ unterstützt die Mobilitätsagentur der Stadt Wien Kinder beim Radfahren lernen. 6.434 Kinder der 3. und 4. Klasse Volksschule in Wien haben in diesem Schuljahr einen kostenlosen Radfahrkurs besucht. Das Kursangebot für Volksschulen wird es auch im Jahr 2023 wiedergeben.

Mobilitätsstadträtin Ulli Sima: „Die Radfahrkurse sind ein wichtiger Baustein in der Verkehrssicherheit und daher unterstützen wir dieses Angebot. Wir haben es für 2022 noch einmal erweitert und konnten mit zusätzlich eingerichteten Radübungsplätzen in Ottakring und Liesing heuer 3 Mal so viele Radfahrkurse für Wiens Volkschulkinder anbieten.“

Zwischen Mai und Oktober 2022 trainierten an 306 Kurstagen über 6.400 Kinder ihr Geschick auf dem Fahrrad. Das Programm wird natürlich fortgesetzt: Die Radfahrkurse für Volksschulen starten im April 2023 und können ab März 2023 gebucht werden.

Martin Blum, Radverkehrsbeauftragter und Geschäftsführer der Mobilitätsagentur Wien ergänzt: „Darüber hinaus haben bei unserem außerschulischen Angebot – den offenen Radfahrtrainings am Wochenende – über 2.700 Kinder Radfahren gelernt und geübt.“

Flächendeckendes Angebot in der ganzen Stadt

Die Kurse fanden beim Radmotorikpark Kaisermühlen, am Radspielplatz in der Seestadt, im Verkehrsübungsplatz Liesing und auf eigens eingerichteten Radübungsplatzen am Naschmarktparkplatz und in Ottakring statt. Um ein flächendeckendes Kursangebot über die Stadt zu ermöglichen kamen im Jahr 2022 die Übungsplätze in Ottakring und Liesing dazu.

Die kostenlosen Radfahrkurse für Volksschulen werden über klimaaktiv mobil, der Klimaschutzinitiative des BMK im Verkehrsbereich, finanziert und in der Bundeshauptstadt gemeinsam mit der Mobilitätsagentur Wien – im Auftrag der Stadt Wien - organisiert.

Angebote über schulische Radfahrkurse hinaus

In den beiden Sommermonaten wurden in Wien ebenfalls Kurse abgehalten. Für die an den Summer City Camps der Stadt Wien teilnehmenden Kinder wurden 16 Sommerradwochen angeboten. Über 250 Kinder haben daran teilgenommen. Darüber hinaus gab es zwischen 23. April und Ende Oktober immer Freitag, Samstag, Sonntag am Radmotorikpark Kaisermühlen, am Radübungsplatz Naschmarkt, am Radübungsplatz Ottakring und am Radspielplatz Seestadt offene Radfahr-Trainings. Das Angebot dieser Trainings wird es auch im Jahr 2023 wieder geben.

Die Stadt & Du. Mobilitätsbildungsprogramm für Volksschulen

Die Radfahrkurse für Kinder der Mobilitätsagentur Wien sind Teil des Mobilitätsbildungsprogramms „Die Stadt & Du“. Das bedeutet, Pädagog*innen, die einen Radkurs buchen, bekommen weitere, abgestimmte kostenlose Unterrichtsmaterialien zur Hand, mit denen im Unterricht die Themen Mobilität und Verkehrssicherheit altersgerecht behandelt werden.

Das Mobilitätsbildungsprogramm bietet mit den drei Themenboxen „Schulweg“, „Grätzl“ und „Fahrrad“ umfassendes Material zu Mobilität in der Stadt für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren.

Infos und Bestellmöglichkeit für Pädagog*innen: https://www.diestadtunddu.at/

2022 haben 700 Wiener Volksschul-Pädagoginnen und -Pädagogen eine Box des Mobilitätsbildungsprogramms bestellt. 50.961 Wiener Volksschulkinder lernten mithilfe von „Die Stadt & Du“ spielerisch klimafreundliche Mobilität kennen.

