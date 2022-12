ÖH-Wahlen 2023 sollen von 9. bis 11. Mai stattfinden

Wahltage-Verordnung des Wissenschaftsministers ging in Begutachtung; ÖH beauftragt erstmalig privates Unternehmen für die technische Durchführung der ÖH-Wahlen.

Wien (OTS) - Die nächsten Wahlen zur Österreichischen Hochschüler/innenschaft (ÖH) 2023 sollen von 9. bis 11. Mai 2023 stattfinden. So sieht es die entsprechende Wahltage-Verordnung vor, die Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek bereits in Begutachtung geschickt hat. Die Terminwahl erfolgte in Abstimmung mit der ÖH-Bundesvertretung.

Mit den Wahlterminen ist damit ebenso der Fahrplan für die Durchführung der Wahl der gesetzlichen Studierendenvertretung auf Bundes-, Hochschul- und Studienvertretungsebene fixiert, allen voran der Stichtag für die Wahlberechtigung von rund 345.000 Studierenden. Sie müssen bis 21. März – also sieben Wochen vor dem ersten Wahltag am 9. Mai – für ein Studium oder dessen Fortsetzung im Sommersemester 2023 an einer der 75 österreichischen Hochschulen zugelassen sein und den ÖH-Beitrag sowie den etwaigen Studienbeitrag einbezahlt haben.

Technische Neuerung bei den ÖH-Wahlen 2023: ÖH hauptverantwortlich für die Durchführung

Auch in technischer Hinsicht bringen die ÖH-Wahlen 2023 wesentliche Neuerungen. Erstmals wird ein neues, direkt von der ÖH-Bundesvertretung beauftragtes, elektronisches Wahladministrationssystem zum Einsatz kommen. Bisher war das Bundesrechenzentrum mit der technischen Durchführung der ÖH-Wahlen durch das BMBWF beauftragt. Die ÖH hat sich nun für eine Neubeauftragung entschieden und erstmalig ein privates Unternehmen für die technische Durchführung engagiert.

